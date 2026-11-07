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▲道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）傳出可能重返老東家藍鳥，引發美職休賽季交易討論。（圖／翻攝自道奇官方X）

大聯盟休賽季交易話題不斷，日前傳出多倫多藍鳥有意發動交易，迎回曾效力球隊長達6年的34歲明星重砲「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）；在洛城隨隊媒體呼籲「清出外野空間給潛力新秀」的同時，韓國媒體《MyDaily》6日也針對這筆潛在交易發表專題，甚至急切建議大聯盟高層：韓媒痛訴金慧成在道奇長期遭到低估且苦無大聯盟機會，期盼藉由這筆重磅包裹逃離洛杉磯，前往藍鳥尋求生存空間。這項轉會傳聞最早由大聯盟資深內部人士、前辛辛那提紅人總管波登（Jim Bowden）在播客節目《GM Territory》中揭露。波登指出，美聯東區勁旅藍鳥隊正積極與道奇接洽，試圖透過交易迎回曾在2017至2022年為多倫多立下汗馬功勞的赫南德茲，填補陣中欠缺的中心長打火力。與此同時，道奇隨隊媒體《Dodgers Nation》也對送走赫南德茲持正面態度。報導分析，道奇主力打線目前面臨嚴重的平均年齡偏高問題，34歲的赫南德茲雖然長打威力依舊，但球團若想兼顧薪資空間與世代交替，應當果斷騰出外野先發位置，全力扶植農場頭號外野大物德保拉（Josue De Paula）上位。眼見赫南德茲重返藍鳥的討論持續升溫，韓國媒體《MyDaily》隨即發表題為「既然如此，把金慧成一起打包如何？」的報導，字裡行間滿是對自家球星在洛城載浮載沉的心疼與焦慮。報導直言不諱地指出，道奇隊內部對金慧成的能力「持續給予低評價」，在洛城星光熠熠的豪華內野名單中，金慧成根本無法獲得公平的大聯盟競爭機會。「金慧成與道奇簽下的3年合約明年即將走完，他必須在球場上證明自己的實力，但在道奇隊，他連上場的機會都沒有，只要留在這裡，就很難在大聯盟真正立足。」《MyDaily》進一步剖析，若藍鳥在推動赫南德茲交易案時，能將金慧成作為「配菜」一同納入包裹，對球員與藍鳥而言都是極具吸引力的選項。「藍鳥主要的補強目標固然是赫南德茲，但金慧成能守二壘、游擊，兼具速度與多功能守備彈性，放在任何一支球隊的板凳上都極具戰術價值。」韓媒強調，多倫多在內野深度與競爭強度上遠不如洛杉磯那般窒息，金慧成若能披上藍鳥球衣，至少能獲得顯著增加的大聯盟出賽時間；隨著冬季會議即將到來，大聯盟各隊的操盤談判逐步升溫，這筆由外媒點名、韓媒敲碗的「買大送小」包裹能否成真，已成為亞洲球迷在休賽季熱議的焦點。