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▲MLB資方推動2028年實施硬性薪資上限，若資方2.58億薪資帽落實，豪門道奇隊恐被迫大砍8080萬美元總薪資，建隊策略面臨巨變。（圖／翻攝自道奇官方X）

美國職棒大聯盟（MLB）正逼近自1994-95年以來最嚴峻的勞資風暴。現行勞資集體協商協議（CBA）將於美國時間12月1日正式失效，資方與球員工會（MLBPA）針對新協定展開談判；一旦協議到期仍未達成共識，聯盟恐立即啟動封館，關閉球場設施、禁止球員與球團接觸。美媒《The Athletic》特別點名，道奇隊21歲外野超級大物德保拉（Josue De Paula）恐將成為這場權力鬥爭下最無辜的受害者。這位被寄予厚望、來季有望角逐每日先發左外野的年輕打者，正面臨失去休賽季黃金養成期的危機。這場勞資對峙的核心，在於資方試圖將現行「軟性豪華稅」制度轉向「硬性薪資上限」。根據美媒《Sports Illustrated》道奇版報導，球團老闆們在球季結束後正式提出方案，提議自2028年賽季起全面導入2億5830萬美元（約合新台幣84.5億元）的薪資上限，以及1億8020萬美元的薪資下限，試圖以逼迫小市場球隊增加花費，換取工會對薪資帽的讓步。然而，這項被資方視為「讓步」的提案，已遭球員工會無情回絕。工會核心立場始終堅定：任何限制球員自由市場身價天花板的硬薪資帽，都是絕對不能踩踏的紅線。隨著工會明確說「不」，聯盟在12月1日協議到期後啟動封館的手段已箭在弦上；雙方若無法在明年3月春訓前完成新協定簽署，大聯盟甚至將面臨自1995年以來、睽違30年首度因勞資糾紛導致賽季縮水的毀滅性局面。封館帶來的毀滅性後果遠不止於球員簽約停擺，更直接重創年輕潛力新秀的養成生態。被視為道奇新世代看板打者的德保拉，打擊天賦早已備受肯定，來季更被球團列為角逐每日先發左外野手的重要人選；然而他當前唯一的罩門，正是外野守備經驗與判讀能力。依照正常球季規律，休賽季是年輕新秀在球團防守教練一對一緊盯下，進行大量守備腳步與飛球判讀特訓的黃金期；但一旦12月1日啟動封館，所有球隊設施將全數關閉，球員將被明文禁止與球團教練團進行任何交流。這意味著年僅21歲的德保拉必須在零教練指導、無法使用球隊資源的劣勢下，全憑一己之力訓練。對於一位正處於蛻變關鍵期的新秀而言，這無疑是巨大打擊，也讓道奇教練團更難在開季放心地將先發外野防區交到他手中。若薪資上限制度最終在妥協下成真，受創最深無疑是近年豪擲千金的洛杉磯道奇。以2026年各隊團隊薪資換算，全聯盟有12支球隊必須被動增加預算以達標下限，但同時也有8支豪門必須大砍預算；其中名列超支榜首的道奇隊，估計必須一口氣自現有總年薪中剔除8080萬美元（約合新台幣26.4億元）。美媒直言，無論硬薪資帽最終是否落實，大聯盟未來的薪資規則勢必將更嚴厲地防堵「延遲付款」與超高團隊總薪資，道奇管理層大灑幣的建軍模式已注定迎來轉折。