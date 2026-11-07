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美國人工智能（AI）相關股票，在經歷週四「史詩級」崩跌後，週五得以暫時喘一口氣，仍有投資人趁機逢低買入，6日美股收盤，晶片股出現反彈，主要指數除了道瓊仍收跌以外，標普500、那斯達克、費城半導體皆轉紅。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然部分民主黨議員、州長當選人，對於AI資訊中心的建設持較為保守的態度，但包含MAI Capital Management的格里桑蒂（Chris Grisanti）在內，不少分析師仍然樂觀看待AI發展，認為相關項目建設最終還是會完成：「選舉後阻力確實有變大，但就像鐵路和網路一樣，這是一場工業革命，而且它不會停止。」不過，有鑑於民主黨籍的議員、州長當選人，要到明年1月才會正式就職，美國政局走向還不算穩定，因此投資人的擔憂情緒，不排除還會持續一段時間。此外，週五的市場情緒，雖然比起前一日樂觀不少，但仍受到抑制，有消息指出，微軟（Microsoft）正在縮減「新雲端服務商」（neocloud）合作夥伴的名單，轉而專注於與少數幾家關鍵供應商合作，並強化自身數據中心的建設。這項消息傳出之際，正值市場對於美國AI基礎建設速度，是否會放緩而感到憂慮。6日收盤，美股道瓊工業指數下跌237.33點或0.46%，報51285.73點；標普500指數上漲23.13點或0.31%，收在7376.86點；那斯達克指數上漲264.43點或1.09%，收24579.42點；費城半導體指數上漲379.11點或4.21%，收9390.25點。