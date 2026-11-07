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知名電競直播主Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈被法院判處4年2個月有期徒刑而入獄，在服刑約2年半後近日獲得假釋並遭遣返回香港，他的女友篠崎泫也愛相隨，在昨（6）日到香港見男友，兩人還合體直播放閃，狂吸萬人觀看。其中，篠崎泫還表示Toyz在坐牢期間，還是有很多奇奇怪怪女生傳訊息給他，「我全部都看得到，忍很久了。」霸氣宣示主權，並直言：「不要等我發瘋，不然我全說出來。」篠崎泫在昨日與男友Toyz合體直播放閃，其中一段她透露在對方坐牢期間，有很多女生傳些奇奇怪怪的訊息給Toyz，但Toyz手機似乎非常放心的交給女友，所以訊息全被篠崎泫看光，「一些奇奇怪怪的女生在傳一些東西我都有看到。」讓Toyz在旁邊大笑喊：「還學會宣示主權了。」篠崎泫繼續霸氣喊話：「我全部都看得到，忍很久了妳們這些有的沒的，跟妳們說我都有看到，我只是不說話，我這個人最大的強項就是忍，全部給它忍住，我忍住啥都不說，但是有一天不要等我發瘋，我會發瘋我全部說出來。」可愛模樣讓網友都笑翻。除此之外，篠崎泫也親口證實已與Toyz交往3年，還曬出在獄中參加對方懇親會的甜蜜相擁照，透露與Toyz低調交往半年他就入獄，自己就天天寫信給男友，甚至將外面發生的事情、網友留言全都截圖寄給他，因此Toyz即使服刑2年半也沒和外界脫軌，讓眾人都感嘆真愛太強大。