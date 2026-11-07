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美國期中選舉結果出爐，AI資料中心擴建計畫也面臨新的政治挑戰，隨著選民接連透過投票，表達對資料中心的反對態度，市場開始擔心，美國未來的AI基礎建設投資可能受限，進而衝擊整體科技產業。不過，OpenAI財務長費萊爾（Sarah Friar）強調，公司不會因此放慢投資腳步，仍將持續擴大AI基礎建設，以滿足市場需求。這次美國期中選舉期間，資料中心議題成為地方選民關注焦點。彙整結果顯示，在10個州、共41項地方投票提案中，選民幾乎都支持限制資料中心，或否決有利於資料中心開發的提案。今年夏季以來，美國民眾對大型資料中心的反對聲浪快速升高，主要疑慮包括資料中心可能造成環境負擔、推升家庭電費、影響就業機會。這股反彈也讓AI產業面臨新的壓力。過去，市場關注的是AI技術能否持續突破，如今除了晶片、算力與資金以外，資料中心能否順利取得建設許可，也逐漸成為影響產業發展的重要因素。面對選民反對資料中心的結果，OpenAI財務長費萊爾表示，公司仍將持續投資AI基礎建設，最重要的任務，就是滿足客戶持續增加的需求。費萊爾指出，OpenAI長期都與大型雲端服務業者建立合作關係，未來也會持續透過募資取得所需資金，認為這次選舉結果並未對OpenAI的業務造成重大改變。費萊爾也強調，如果選舉結果讓社會更加重視資料中心與地方社區的關係，OpenAI就會持續與當地居民溝通、建立信任，未來公司的自有及資料中心營運也會遵守一系列承諾；針對居民最關心的電力問題，費萊爾更直接表示：「我們絕不會提高你們的電費。」除了持續擴大投資，OpenAI也在規劃資本市場布局。費萊爾透露，公司已於今年6月向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交上市申請文件，目前仍在評估2027年上市的可能性。資金方面，費萊爾透露，OpenAI正在洽談新一輪募資，預計以12.5億美元的「募資前估值」（Pre-money valuation）進行，重申AI需求是真實存在的，市場很難否認這項趨勢。美股在期中選舉後的週四（5日），因為投資人開始擔心，部分民主黨當選人可能拖慢美國資料中心建設，加上市場對於AI投資熱潮是否已經接近高峰也產生疑問，當天科技股遭到大幅拋售，那斯達克指數創下19個月來最大單日跌幅，美股「七巨頭」合計市值更一度蒸發逾1兆美元。面對市場疑慮，Arm執行長海斯（Rene Haas）認為，投資人對於選舉結果的擔憂過於短視，全球對於運算能力的需求非常龐大，如果美國放慢腳步，其他國家也已準備好接手相關投資，所以美國必須持續投入。高通（Qualcomm）執行長阿蒙（Cristiano Amon）則認為，資料中心建設的不確定性，對於公司整體業務不會造成重大威脅，因為資料中心只是高通業務的一部分，公司長期以來也專注於低功耗運算。雲端檔案與內容管理公司「Box」的執行長李維（Aaron Levie）則指出，AI確實能帶來生產力提升，但科技產業過度集中在風險與負面訊息的討論，也可能加深民眾對AI的疑慮，產業應該讓消費者直接感受到AI帶來的好處，但這需要時間。美國共乘巨頭「Lyft」執行長萊希爾（David Risher）則表示，短期的股市波動，不應過度影響對於企業營運的判斷，因為目前消費者需求及平台預約情況仍然強勁。原文連結：