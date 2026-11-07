2027 年全民普發 1 萬元進度出爐！行政院於 116 年度總預算編列 2,357 億元，若立法院順利在明年 1 月 5 日前完成三讀，最快 1 月 26 日首批款項就能入帳。值得關注的是，台東縣海端鄉也傳出加碼喜訊，特定鄉鎮拍板普發 1 萬元振興金，符合資格的民眾兩筆合計最高能爽領 20,000 元！
🟡中央普發一萬最新進度，最快春節前首批入帳
根據財政部規劃，中央普發 1 萬元若立院審議順利，預計 2027 年 1 月 20 日開放預登記、1 月 25 日起辦理登記入帳，最快 1 月 26 日首批入帳，符合直接入帳資格者免登記。此外，ATM 領現預計 2 月 15 日開放、郵局臨櫃規劃 2 月 22 日啟動，發放不設所得排富門檻，各項前置作業正積極籌備中。
🟡台東海端通過總預算案，拍板加碼發放一萬元
中央普發在即，台東縣海端鄉率先送暖。海端鄉民代表會日前審議通過 116 年度總預算，拍板編列約 4,500 萬元經費，普發每人 1 萬元的「振興禮金」，估計 4,305 名鄉民受惠。海端鄉長胡金至表示，考量去年颱風衝擊山區交通與農產，在鄉庫財政充裕且不排擠基礎建設的前提下，決定發放禮金協助振興。
🟡中央加地方最高領兩萬，預估春節前陸續發完
海端鄉公所指出，地方振興禮金的確切發放時間、地點與領取要點，待公所擬定後正式公告，初估將於 2027 年農曆春節前發完。海端鄉民若同時領取中央與地方補助，過年前最高可爽領 2 萬元現金；不過中央普發時程仍須視立院總預算審議進度而定，民眾可持續留意後續官方公告。
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根據財政部規劃，中央普發 1 萬元若立院審議順利，預計 2027 年 1 月 20 日開放預登記、1 月 25 日起辦理登記入帳，最快 1 月 26 日首批入帳，符合直接入帳資格者免登記。此外，ATM 領現預計 2 月 15 日開放、郵局臨櫃規劃 2 月 22 日啟動，發放不設所得排富門檻，各項前置作業正積極籌備中。
中央普發在即，台東縣海端鄉率先送暖。海端鄉民代表會日前審議通過 116 年度總預算，拍板編列約 4,500 萬元經費，普發每人 1 萬元的「振興禮金」，估計 4,305 名鄉民受惠。海端鄉長胡金至表示，考量去年颱風衝擊山區交通與農產，在鄉庫財政充裕且不排擠基礎建設的前提下，決定發放禮金協助振興。
🟡中央加地方最高領兩萬，預估春節前陸續發完
海端鄉公所指出，地方振興禮金的確切發放時間、地點與領取要點，待公所擬定後正式公告，初估將於 2027 年農曆春節前發完。海端鄉民若同時領取中央與地方補助，過年前最高可爽領 2 萬元現金；不過中央普發時程仍須視立院總預算審議進度而定，民眾可持續留意後續官方公告。