特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，電動皮卡「Cybertruck」預計將於明年年中左右，逐步退出德州超級工廠的生產線，騰出的產能將轉為生產無人計程車「Cybercab」。這項決策也讓外界重新關注Cybertruck上市以來的市場表現，儘管馬斯克曾將這款車定位為未來皮卡市場的重要產品，但銷售始終未達當初預期，加上品質問題與多次召回，也讓這款外型獨特的電動皮卡面臨挑戰。
德州產線將轉向Cybercab！Cybertruck明年中逐步退場
根據美國財經媒體《CNBC》報導，馬斯克6日在社群平台X發文，表示特斯拉將在明年年中左右，逐步結束德州超級工廠的Cybertruck生產，並將產線空間轉作Cybercab無人計程車製造。
Cybertruck目前僅在特斯拉德州工廠生產，該廠同時也負責Model Y、Cybercab的製造。馬斯克並未說明Cybertruck未來是否會轉往其他工廠生產，不過他在回覆網友提問時表示，雖然德州產線將調整，Cybertruck車隊仍會存在很長一段時間。
特斯拉自2023年底開始交付Cybertruck，這款採用不鏽鋼車身、外型極具辨識度的電動皮卡，上市前曾受到市場高度關注。不過，從目前銷售表現來看，並未達到馬斯克當初的期待。
美國銷量年減48%！未達馬斯克25萬輛目標
馬斯克2019年發表Cybertruck時，曾表示希望透過Cybertruck帶來不同的產品方向，並預測這款車未來年銷量可達25萬輛。
然而，根據Cox Automotive估計，Cybertruck去年在美國的銷量為2萬237輛，比起2024年的3萬8965輛，不僅大減48%，也與馬斯克當初設定的年銷25萬輛目標，有相當大的差距。
雖然，Cybertruck確實吸引了一批支持者，但始終未能打入大眾市場，除了外型設計評價兩極，車輛規格也被詬病，沒有完全達到特斯拉早期宣傳的水準，部分表現甚至不及主流的燃油皮卡。
此外，Cybertruck也曾出現多項品質及生產問題。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的資料顯示，2024年款Cybertruck曾進行11次自願召回，問題涵蓋油門踏板卡住風險、軟體缺陷、可能造成車輛突然失去動力的逆變器故障等等。
SpaceX曾砸1.31億美元採購！Cybertruck爭議不斷
值得注意的是，Cybertruck去年有一筆大型採購，來自馬斯克旗下的太空探索科技公司「SpaceX」。SpaceX財務文件顯示，該公司以特斯拉建議零售價購入Cybertruck，總金額達1.31億美元。
除了銷售與品質問題，Cybertruck的特殊外型也引發不少爭議。有車主透露，在馬斯克成為美國總統川普（Donald Trump）競選活動的重要金主，並參與政府效率部（DOGE）相關工作後，他們曾因為開這款車上路，被路人比出不友善的手勢。
《Wired》雜誌2025年10月的一篇專題報導，也將Cybertruck形容為川普重返白宮後，最具代表性的象徵之一，更有車主曾遭人吐口水、辱罵。
隨著特斯拉準備調整德州工廠產線，Cybertruck未來的生產安排仍有待觀察。不過，從這次調整可以看出，特斯拉正將更多製造資源轉向Cybercab，希望為無人計程車布局預留產能。至於Cybertruck是否會在其他工廠繼續生產，馬斯克目前尚未給出明確答案。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據美國財經媒體《CNBC》報導，馬斯克6日在社群平台X發文，表示特斯拉將在明年年中左右，逐步結束德州超級工廠的Cybertruck生產，並將產線空間轉作Cybercab無人計程車製造。
特斯拉自2023年底開始交付Cybertruck，這款採用不鏽鋼車身、外型極具辨識度的電動皮卡，上市前曾受到市場高度關注。不過，從目前銷售表現來看，並未達到馬斯克當初的期待。
美國銷量年減48%！未達馬斯克25萬輛目標
馬斯克2019年發表Cybertruck時，曾表示希望透過Cybertruck帶來不同的產品方向，並預測這款車未來年銷量可達25萬輛。
然而，根據Cox Automotive估計，Cybertruck去年在美國的銷量為2萬237輛，比起2024年的3萬8965輛，不僅大減48%，也與馬斯克當初設定的年銷25萬輛目標，有相當大的差距。
雖然，Cybertruck確實吸引了一批支持者，但始終未能打入大眾市場，除了外型設計評價兩極，車輛規格也被詬病，沒有完全達到特斯拉早期宣傳的水準，部分表現甚至不及主流的燃油皮卡。
此外，Cybertruck也曾出現多項品質及生產問題。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的資料顯示，2024年款Cybertruck曾進行11次自願召回，問題涵蓋油門踏板卡住風險、軟體缺陷、可能造成車輛突然失去動力的逆變器故障等等。
SpaceX曾砸1.31億美元採購！Cybertruck爭議不斷
值得注意的是，Cybertruck去年有一筆大型採購，來自馬斯克旗下的太空探索科技公司「SpaceX」。SpaceX財務文件顯示，該公司以特斯拉建議零售價購入Cybertruck，總金額達1.31億美元。
除了銷售與品質問題，Cybertruck的特殊外型也引發不少爭議。有車主透露，在馬斯克成為美國總統川普（Donald Trump）競選活動的重要金主，並參與政府效率部（DOGE）相關工作後，他們曾因為開這款車上路，被路人比出不友善的手勢。
《Wired》雜誌2025年10月的一篇專題報導，也將Cybertruck形容為川普重返白宮後，最具代表性的象徵之一，更有車主曾遭人吐口水、辱罵。
隨著特斯拉準備調整德州工廠產線，Cybertruck未來的生產安排仍有待觀察。不過，從這次調整可以看出，特斯拉正將更多製造資源轉向Cybercab，希望為無人計程車布局預留產能。至於Cybertruck是否會在其他工廠繼續生產，馬斯克目前尚未給出明確答案。
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