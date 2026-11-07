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AI浪潮帶動全球記憶體需求快速升溫，近日傳出台積電（TSMC）正在評估，是否跨足先進記憶體製造，甚至可能應最大客戶輝達（NVIDIA）要求，規劃生產新一代3D DRAM。根據《The Information》報導，台積電已開始研擬相關計畫，並評估興建新廠或收購既有晶圓廠，改建為記憶體生產設施。若計畫成真，台積電將不再只扮演晶圓代工及先進封裝的角色，也可能進一步切入由三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）、美光（Micron）主導的記憶體市場。《The Information》報導稱，台積電近期開始規劃生產3D DRAM先進記憶體，並引述2名知情人士透露，這項計畫是應輝達要求而啟動，主要與AI硬體快速發展、全球記憶體供應吃緊有關。隨著AI晶片需求持續增加，記憶體已成為影響高效能運算設備供應的重要環節。輝達、蘋果等晶片設計業者，也開始尋找更多記憶體供應來源，以因應需求成長、價格上漲的壓力。在生產布局方面，台積電目前正評估不同方案，包括興建新的記憶體晶圓廠，或收購既有半導體廠房，再改建為記憶體生產設施。不過，目前尚不清楚台積電何時會啟動生產，也沒有公布相關投資規模及量產時程。3D DRAM是將傳統DRAM記憶體單元，由平面排列改為垂直堆疊，透過向上堆疊的方式，在有限空間內，放入更多記憶體單元，進一步提高容量。目前全球記憶體市場主要由三星、SK海力士、美光掌握，這3家公司也都在積極研發3D DRAM技術，布局下一世代記憶體市場。對台積電而言，若真的投入3D DRAM生產，代表公司將有機會從目前擅長的邏輯晶片製造及先進封裝，進一步延伸至記憶體晶片製造，擴大在AI硬體供應鏈中的角色。雖然台積電並非完全沒有記憶體製造的相關經驗，但若要重新投入新一代3D DRAM的大規模生產，仍需要克服製程技術、良率及產能等挑戰。記憶體市場並非只有商機，也存在一定風險，具有明顯的景氣循環特性。當市場缺貨、價格上漲時，業者通常會積極擴產，但等到新產能正式開出，市場需求可能已經降溫，反而造成供給過剩，進一步壓低產品價格及企業獲利。此外，台積電目前也與SK海力士維持合作，若台積電未來自行投入記憶體製造，雙方在合作之外，也可能出現新的競爭關係。對此，台積電對《The Information》表示，不評論市場傳聞或臆測，強調公司的核心業務始終是專業晶圓代工，目標是持續成為全球邏輯晶片產業，值得信賴的技術與產能供應商。原文連結：