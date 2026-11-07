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▲葉月真由近日在X發文，竟自爆當初拍AV是被騙入行。（圖／翻攝自X@mayu_nyoon）

日本AV女優葉月真由因有甜美外貌與E級好身材，而有大批粉絲的支持。不料她近日卻突然在X自爆以AV女優身分出道的原因，竟然是被騙入行，「當初聽說是拍寫真。」沒想到會是AV公司。不過她也透露那間公司已在她出道前倒閉，現在的公司對自己非常好。葉月真由近日在X提到，有人問她是怎麼踏入AV行業，她坦言：「當初聽說是拍寫真，結果是AV公司哈哈。」透露是被欺騙入行。葉月真由也表示有人問新法能不能保護她，她表示新法僅保護AV公司旗下AV女優，「根本不會查妳怎麼進公司的。」葉月真由坦承一開始感到分常震驚又沮喪，因為這不是自己想要做的事，「但現在我覺得這只是人生的一部分，我會努力保持積極的心態。」該貼文也狂吸超過180萬瀏覽次數，許多粉絲都紛紛痛罵欺騙她的公司，「這是犯罪吧？怎麼可以這樣子」、「我看了很生氣，他們怎麼可以這樣對妳！」而葉月真由也在事後補充說明，「我之前的經紀公司在我出道之前就倒閉了。」並強調現在的公司對自己非常好。不過對於葉月真由被騙入行的說法，也有許多人提出質疑，其中達人一劍浣春秋表示葉月真由是2025年1月出道，而早在2022年，日本的「AV新法」就已經上路，女優可以享有極大的拒絕與否決的權力，可以隨時拒拍，也可以在作品發行後要求下架。一劍浣春秋也向業界經紀人求證，對方表示若在面試時沒有告知是AV事務所，後果會非常嚴重，公司除了可能會面臨停權，還可能會被罰日幣1億元（約2100萬元台幣）。而葉月真由透露該公司已倒閉，很可能就是因觸法導致的下場。