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▲老爺酒店集團此次旅展推出聯合住宿券，可使用在包含圖中的台南老爺行旅共10家飯店，首日就創下5千萬業績。（圖／老爺酒店提供）

老爺酒店集團4款住宿券最暢銷 創5千萬業績

凱撒連鎖銷售前3名：兩大餐飲券與住宿券

▲凱撒飯店連鎖公布旅展首日銷售前三名，依序為「聯合自助餐券」、「聯合片皮鴨合菜券」及「聯合住宿券」。（圖／凱撒飯店提供）

台北遠東香格里拉 盤點5大暢銷產品

▲台北遠東香格里拉飯店公布旅展首日暢銷產品5款，包含有遠東Café平日自助午餐或晚餐券。（圖／台北遠東香格里拉提供）

全台規模最大、邁入第40年的ITF台灣國際旅展，昨（6）日為首日開展，湧入大批民眾，官方公布，首日入場達7萬143人次，較去年成長11.04%。老爺酒店集團、凱撒飯店、晶華酒店、圓山大飯店等飯店首日業績皆破千萬，出現多名百萬刷手，其中老爺酒店集團業績突破5千萬元，更出現千萬刷手，一口氣購入共6000張聯合住宿券。《NOWNEWS今日新聞》精選整理飯店昨日暢銷的住宿券、餐券，今（7）日想去旅展的民眾，可列入參考。台灣國際旅展昨日為開展首日，就屢傳佳績！，較去年同期成長10%，開展後展攤隨即湧現排隊人潮，更出現，成為旅展首日焦點。現場單筆消費超過百萬元的顧客亦達10多位，顯示旅展買氣熱絡。老爺酒店集團今年推出的「3400元聯合住宿券」，憑券可彈性入住全台十家老爺飯店，使用效期長達一年半，55歲以上旅人於指定日期入住還可享加碼優惠，吸引消費者大量採購。另一方面，長天數度假商品也受到青睞，包括「6999元老爺行旅聯賣券」，可一次體驗台中、台南及南港三家行旅，以及「2萬6299元礁溪老爺和式四人三天兩夜住宿券」與「1萬4999元礁溪老爺三天兩夜樂活假期」，皆為本次旅展主打商品。凱撒飯店連鎖則表示，首日現場銷售表現穩健，截至下午16:50，銷售業績已達1000萬元，預估首日閉展可達1200萬元，與去年同期持平。首日熱銷商品以餐飲票券表現最為亮眼，銷售前三名依序為「聯合自助餐券」、「聯合片皮鴨合菜券」及「聯合住宿券」。其中，聯合自助餐券每張890元，推出買10送1、買50送8、買100送22優惠，持續吸引消費者大量囤券；單筆最高交易則為一次購買200張聯合片皮鴨合菜券，消費金額達59萬7600元。從現場消費趨勢觀察，今年高額團購需求明顯，出現多筆單筆消費約50萬元的大額交易，主要以團購及集中採購客群為主。台北遠東香格里拉飯店也提到，開展首日買氣較去年同期成長10%，單筆超過百萬元購入上百組遠東Café平日自助午餐或晚餐10客組，成為首日矚目焦點。產品當中，最搶手的是實體展場獨家豪華客房雙人平日住宿含兩客早餐，約享21折、僅需5399元，每日限量供應，開展首日下午兩點前即全數售罄。其他餐券同樣買氣強勁，包含香宮烤鴨海鮮雙享四人套餐6288元、39樓上海醉月樓極鮮滬味雙人套餐3980元，下殺最優59折；還有Mega50「望月樓」精選十人桌菜特惠價1萬5000元，約享77折。台北遠東香格里拉飯店提醒，旅展現場還推出單筆消費滿1萬元即贈遠東Café兩人同行一人免費券3張，每滿2萬元再享抽獎機會，可抽遠東Café餐券與The Cake Room抵用券。