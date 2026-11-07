台灣與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的外交爭議再度升高，台灣方面6日宣布將主動關閉駐巴紐代表處、撤回所有派駐人員，並停止與巴紐簽訂新的液化天然氣（LNG）現貨採購合約。美國國務院對此表達高度關切，認為事態演變至此，是因中國持續對台灣及其國際支持者施壓所致。
美國國務院表達關切！批北京恐嚇台灣及國際夥伴
據悉，巴紐早在今年7月就宣布要關閉台灣駐當地代表處，近日又再度「片面」要求我國駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境，台灣才決定主動關閉代表處並撤回人員。
《路透社》引述美國國務院發言人說法，美方對此事「深感關切」，指出這是中國對台灣及其全球支持者，施加恐嚇行動的又一例證。
美國國務院也強調，台灣是可靠的民主夥伴，台灣與其他國家維持國際關係，能為包括巴紐在內的合作國家帶來實質利益。
中國擴大南太平洋影響力！美中競爭再受關注
美方這次公開表態，凸顯華府關注中國於南太平洋擴張影響力的舉措。南太平洋不僅是兩岸競逐外交影響力的重要區域，對美國而言，這些島國除了外交及經貿價值，也牽涉區域安全與戰略布局。
台灣目前僅有12個正式邦交國，雖與巴紐沒有正式外交關係，但過去也透過非正式代表處，維持在當地的經貿、領務等合作事務。
此次巴紐的事件，也再次凸顯台灣在國際外交空間面臨的挑戰。而面對中國積極擴張南太平洋影響力，美國、澳洲則持續深化與當地國家的安全、經濟合作。
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據悉，巴紐早在今年7月就宣布要關閉台灣駐當地代表處，近日又再度「片面」要求我國駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境，台灣才決定主動關閉代表處並撤回人員。
《路透社》引述美國國務院發言人說法，美方對此事「深感關切」，指出這是中國對台灣及其全球支持者，施加恐嚇行動的又一例證。
美國國務院也強調，台灣是可靠的民主夥伴，台灣與其他國家維持國際關係，能為包括巴紐在內的合作國家帶來實質利益。
中國擴大南太平洋影響力！美中競爭再受關注
美方這次公開表態，凸顯華府關注中國於南太平洋擴張影響力的舉措。南太平洋不僅是兩岸競逐外交影響力的重要區域，對美國而言，這些島國除了外交及經貿價值，也牽涉區域安全與戰略布局。
台灣目前僅有12個正式邦交國，雖與巴紐沒有正式外交關係，但過去也透過非正式代表處，維持在當地的經貿、領務等合作事務。
此次巴紐的事件，也再次凸顯台灣在國際外交空間面臨的挑戰。而面對中國積極擴張南太平洋影響力，美國、澳洲則持續深化與當地國家的安全、經濟合作。