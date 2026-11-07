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金州勇士隊31歲拉脫維亞籍明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）於美國時間周五（台灣時間7日）在個人社群平台上發表震撼聲明，正式宣布因健康考量「暫時告別熱愛的籃球賽事」。波爾辛吉斯本季因不明病況與體能問題持續缺陣，他在聲明中坦言隨著季前強化訓練啟動，身體的反應遠不如預期，在無法達到自身期望競技水準的情況下，只能做出以健康為優先的沉重決定；同時他也承諾將與勇士球團共同尋求合理的後續解決方案。身為2015年選秀會第4順位的高砲塔長人，波爾辛吉斯在聲明中感性寫道：「這個賽季我原本非常期待能與這支球隊並肩作戰，但隨著我逐步提升訓練強度，我的身體卻完全沒有產生我所預期的回饋。在當前這個時間點，我做出了以個人健康為優先的決定，並暫時告別這項我深愛的運動。」波爾辛吉斯近年飽受自律神經與心血管罕見疾患「姿勢性心搏過速症候群（POTS）」所苦，該病症通常可能由包括新冠肺炎等病毒感染所誘發。早在2024年效力波士頓塞爾提克隊征戰季後賽期間，他便察覺心肺功能出現異常，甚至連短距離跑動都會急喘無力，當時他曾形容病情如同「被卡車迎面撞上，身體引擎徹底失靈」。波爾辛吉斯於2026年2月被亞特蘭大老鷹隊交易至勇士，上賽季代表勇士出戰15場例行賽，場均繳出16.1分與5.3籃板的表現。球團在休賽季與其續簽了一份為期2年、總額達4000萬美元的合約（本季年薪2000萬美元，次年僅300萬美元保障額）。然而，由於波爾辛吉斯始終無法向球隊報到或出賽，勇士隊此前已依法暫停支付其本季薪資，雙方合約僵局引發聯盟高度關注。目前外界尚無法確認波爾辛吉斯是否將就此正式退役，抑或是被球團列入傷病豁免名單或透過交易拋售剩餘合約。隨著這位生涯曾入選全明星賽並隨塞爾提克奪冠的名將主動宣布暫別賽場，勇士球團與其團隊如何協商出兼顧球隊薪資空間與球員權益的退場機制，將成為近期灣區高層最棘手的處置課題。「姿勢性心搏過速症候群」（Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome，簡稱POTS）是一種自律神經系統失調引發的血液循環障礙疾患，臨床上常由嚴重病毒感染（如新冠肺炎）或免疫反應所誘發。患者在由平躺轉為站立或處於直立狀態時，血管無法正常收縮維持腦部與上半身血液供應，導致心臟必須透過異常劇烈的代償性加速跳動來供血，進而引發極度疲勞、心悸、胸悶呼吸困難、頭暈甚至暈厥等症狀；對仰賴高強度心肺耐力的職業運動員而言，此病症會直接癱瘓身體的耐力與呼吸節奏，即便進行低強度跑動也會迅速缺氧力竭，嚴重者往往難以負荷職業賽場的日常訓練與高強度對抗。