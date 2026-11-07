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▲短今跳舞時一個朝天蹬，直接把鞋子踢飛，讓當時現場的人全笑翻。（圖／翻攝自百分百娛樂YT）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」PS女孩短今（胡馨儀），因高挑又性感的好身材，而擁有大批粉絲。近日她登上節目《百分百娛樂》，竟透露曾因跳舞出包，在solo熱舞時把贊助的鞋子踢飛，讓台下千名同仁都笑翻，但這也因此惹毛廠商，之後就再也不發她，超崩潰的封殺內幕引發熱議。短今近日在《百分百娛樂》透露曾因表演出包，而遭到廠商封殺。她表示有一次去商演表演，剛好那年廠商發的鞋子鞋舌比較高會擋住小腿，造成腿看起來比較短，所以啦啦隊員就說好一起墊鞋墊，那次剛好有一段是短今的solo舞蹈，雖然時間不長，但短今為了讓台下千名同仁驚豔，「我就想說做一個朝天蹬。」沒想到一踢，鞋子就直接飛過她旁邊同事後掉落，自己只能一拐一拐的硬著頭皮完成接下來的表演，「底下的一千同仁全部笑翻。」原本的精采表演，注意力全變成她踢飛鞋子的部分，短今也透露當時已跟該廠商合作3到4年，「因為我那個鞋子飛出去，他們從此就再也不發我，就發我們隊上其他的女孩，封殺耶，封殺！」超嚴重後果讓大家都非常震驚。除此之外，短今也分享有一次球隊的主題日是涼水季，可以跟觀眾互相噴水，有廠商贊助了一雙防滑的拖鞋給啦啦隊員們，短今也玩嗨，不斷跟成員們在應援台上追逐，不料一滑倒拖鞋直接穿過她的腳到小腿肚，從那時候廠商再也不贊助拖鞋，接連因為鞋子出包，也讓沈玉琳直呼她有「鞋煞」。