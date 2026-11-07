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2026年U23世界盃棒球賽於尼加拉瓜點燃戰火，中華隊今（7）日首戰迎戰捷克，靠富邦悍將劉承佑、台鋼雄鷹吳柏萱與台電黃柏叡聯手轟出3發全壘打，加上合作金庫先發投手林佾葳以96球完成7局，終場以5：2擊敗捷克，順利拿下本屆賽事首勝。中華隊首局便獲得得分機會，黃柏叡敲出安打，宋柏翰再利用對方守備失誤上壘，形成二、三壘有人，可惜後續打者未能送回跑者，留下殘壘。沉寂一局後，中華隊2局下展開長打攻勢。效力台鋼雄鷹的吳柏萱率先轟出左中外野陽春全壘打，替球隊先馳得點。兩出局後，中信兄弟蔡琞傑擊出右外野邊線二壘安打，富邦悍將劉承佑隨即補上一發右外野兩分砲，中華隊單局靠兩發全壘打取得3：0領先。捷克3局上透過連續安打與內野滾地球追回1分，但中華隊隨即給予回應。黃柏叡在3局下轟出中外野陽春砲，成為全隊此役第3名開轟的打者，迅速將比分擴大為4：1。中華隊6局下再度追加保險分，吳柏萱遭觸身球保送上壘，蔡琞傑執行犧牲觸擊，將跑者推進至二壘。兩出局後，鄭俊瑋擊出右半邊適時安打，送回吳柏萱，將領先擴大至5：1。中華隊全場敲出7支安打，包括3發全壘打，其中效力中職球團的打者合計貢獻4支安打。劉承佑4打數敲出2支安打，包括一發兩分砲，貢獻全隊最多的2分打點；吳柏萱2打數1安打，轟出陽春全壘打並跑回2分；蔡琞傑則擊出二壘安打，另以犧牲觸擊協助球隊推進跑者。握有4分領先的中華隊，7局上遭捷克打者弗拉赫（Matěj Vlach）轟出陽春全壘打，不過林佾葳並未受到影響，隨即穩住局面，守住中華隊的勝利。林佾葳此役一人投完7局，用球數96球，其中64球為好球，僅被敲出6支安打，失掉2分皆為自責分，送出3次三振，沒有投出任何四壞球，以穩定的控球與完投表現替中華隊旗開得勝。現年20歲的林佾葳今年9月才在名古屋亞運嶄露頭角，當時面對由職業球員組成的韓國隊打線，先發5局僅被敲出1支安打，因而受到韓國職棒球探關注。本屆U23世界盃採7局制，中華隊與捷克、波多黎各、巴拿馬、澳洲及地主尼加拉瓜同分在A組，分組前3名可以晉級超級循環賽。中華隊下一戰將於台灣時間8日上午9時迎戰地主尼加拉瓜。