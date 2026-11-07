我是廣告 請繼續往下閱讀

37歲女星鬼鬼（吳映潔）在2025年驚喜公開未婚生下女兒「妹子」的消息，讓外界都非常震驚。如今她的愛女也已經1歲多，鬼鬼也在昨（6）日罕見曬出母女合照，只見妹子已長大許多、頭髮還超濃密，鬼鬼也感慨表示：「妹子已經是我的一半大了。」鬼鬼在昨日罕見曬出母女合照，只見她抱著1歲多的愛女，看向鏡頭露出甜美微笑。而妹子雖然只露出背影跟可愛小手，但明顯可見已經長大許多，就連頭髮都超濃密，鬼鬼也忍不住感嘆：「妹子已經是我的一半大了。」妹子的成長速度，也讓網友們都超震驚，紛紛表示：「姐妹花，時間過的好快、妹子長得好快」、「天啊，妹子長得好快，祝福妳們都一直幸福快樂健康」、「看背影那濃密的秀髮，就知道是個充滿活力的小公主，鬼鬼好美」、「妹子長高了，怎麼長那麼快，印象中還是很小的小朋友呢。」事實上，鬼鬼曾在2022年大方公開凍卵紀錄，就是為了在身體最健康的時刻留下保障。2025年初，她驚喜宣布順利產下女兒「妹子」，並直言自己沒結婚，會以單身媽媽的身份照顧小孩。面對外界對生父的關心，鬼鬼在受訪時總是表現得相當灑脫，帥氣表示：「我是她的媽媽，同時也是她的爸爸。」笑說會努力工作養大孩子，展現獨立女強人的一面。