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▲勇士隊目前已經暫時扣發了波爾辛吉斯的薪水，且球員本人與球員工會（NBPA）均未提出異議。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）日前正式發表聲明，宣布將暫時遠離籃球賽場，專注於身體健康，並正與球團密切合作尋求「對各方都合理的解決方案」。對勇士來說，目前的處境反而有可能是一次機會，因為在NBA勞資協議（CBA）的特殊規則下，波爾辛吉斯的合約可能變得極有價值，能夠讓球隊迅速解套。知名球評溫德霍斯特（Brian Windhorst）與麥克馬洪（Tim MacMahon）在節目中直言，波爾辛吉斯如今的合約狀態已經從單純的休戰變成極具吸引力的交易資產。麥克馬洪表示：「我可不是開玩笑，這真的是一張非常誘人的交易籌碼。」溫德霍斯特也附和：「就我所知，這份合約算得上是一張令人難以置信的免死金牌。」波爾辛吉斯今夏與勇士簽下一份2年4000萬美元的合約，但關鍵在於下賽季的薪水僅有300萬美元屬於受保障金額。根據《The Athletic》資深隨隊記者斯萊特（Anthony Slater）與阿米克（Sam Amick）指出，波爾辛吉斯暫別球場的決定並不會改變他在勇士的合約地位，球團依然完全有權在2月11日交易截止日前將他打包送走。對於任何亟欲在明年夏天清出薪資空間、重整帳面的球隊而言，這幾乎等同於一份能立即吸收並於季後裁掉的極佳到期合約。而依據NBA勞資協議規範，若球員因重大傷病被迫結束職業生涯，經聯盟指定醫療小組判定後，球團通常仍需支付剩餘薪水（多半由保險分攤），且有權向聯盟申請將該球員的薪資完全從球隊總薪資與豪華稅計算中剔除。雖然該特例有一項嚴格前提——自球員最後一次出賽之日起必須滿1年才能正式提出申請將薪資移出薪資上限——但對於戰績處於重建期、願意承接合約換取首輪籤或年輕球員的球隊來說，這意味著該合約既能在帳面上配平交易，未來更具備將巨額薪資完全「蒸發」的避稅潛力。勇士隊目前已經暫時扣發了波爾辛吉斯的薪水，且球員本人與球員工會（NBPA）均未提出異議。而勇士在經歷開季0勝3敗的陣痛後，迅速打出一波6連勝。勇士老將格林（Draymond Green）在波爾辛吉斯缺陣後全職頂上先發中鋒，同時釋放了24歲菜鳥前鋒倫德博格（Yaxel Lendeborg）的發揮空間，後者繳出場均21分、7.1籃板、4.1助攻的明星級身手，成為柯瑞（Stephen Curry）身邊最耀眼的副手。此外，老將尼昂（Georges Niang）打出全隊最高的+56正負值，替補陣容效率亦攀升至聯盟前列。正如格林賽後受訪時所言：「我們知道他是什麼等級的球員，但休息室裡沒人會坐著等他走進那扇門，大家的心態都已經向前看了。這不是去為打翻的牛奶哭泣，而是下一人挺身而出。」隨著球隊迅速步上正軌並穩定維持高勝率，正在從右膝前十字韌帶（ACL）撕裂中復健的老將巴特勒（Jimmy Butler），完全卸下了「被迫提早復出拯救球季」的壓力。勇士得以耐心等待巴特勒完全康復，並在賽季後半段或季後賽直接迎來一名滿血的高水準戰力。勇士手握超過1億美元的到期合約資產與未來選秀籤，隨著波爾辛吉斯合約具備的避稅與交易配平價值在市場上發酵，勇士管理層在2月交易截止日前完全掌握了主動權——無論是伺機引進另一名全明星球員助陣柯瑞，亦或靜待明年夏天釋放龐大薪資空間。