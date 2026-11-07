皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月活動、任務眾多，官方近期再公布全新聯名，將與荷蘭的「英雄動漫展」活動合作，在11月15日至11月25日舉辦官方 Party Walk，台灣玩家就算人不在荷蘭，也能透過連結、QR Code 加入，領取活動限定明信片，如果前往荷蘭烏特勒支的 Nintendo 攤位，還能獲得金色花苗。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌Heroes Dutch Comic Con 2026 Party Walk
■活動期間：2026年11月15日23:30至2026年11月25日22:30 （台灣時間）
■參與連結
■獎勵：活動限定明信片
《Pikmin Bloom》官方說明，荷蘭「英雄動漫展」主要將粉絲們聚集在一起，共同慶祝流行文化，內容涵蓋漫畫、遊戲、角色扮演等等，2026年11月場於荷蘭烏特勒支展覽中心舉辦。
此次荷蘭英雄動漫展 Nintendo 攤位，任天堂將在現場設立探索特殊地點，向下滑動後即可獲得一株可培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗和一張明信片，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗，皮克敏的顏色固定，一定是紅色。
參加 Party Walk 活動的玩家還可以在荷蘭英雄動漫展期間前往Nintendo攤位附近的《Pikmin Bloom》活動區，出示Party Walk活動參與畫面，便可領取皮克敏主題的智慧型手機掛繩或便利貼。
🟡荷蘭英雄動漫展
日期： 2026年11月21日（六） 、2026年11月22日（日），每日10:00至18:00（中歐時間CET）。
地點：荷蘭烏特勒支，Jaarbeurs Utrecht。
主辦單位：Easyfairs
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。
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📌Heroes Dutch Comic Con 2026 Party Walk
■活動期間：2026年11月15日23:30至2026年11月25日22:30 （台灣時間）
■參與連結
■獎勵：活動限定明信片
此次荷蘭英雄動漫展 Nintendo 攤位，任天堂將在現場設立探索特殊地點，向下滑動後即可獲得一株可培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗和一張明信片，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗，皮克敏的顏色固定，一定是紅色。
參加 Party Walk 活動的玩家還可以在荷蘭英雄動漫展期間前往Nintendo攤位附近的《Pikmin Bloom》活動區，出示Party Walk活動參與畫面，便可領取皮克敏主題的智慧型手機掛繩或便利貼。
🟡荷蘭英雄動漫展
日期： 2026年11月21日（六） 、2026年11月22日（日），每日10:00至18:00（中歐時間CET）。
地點：荷蘭烏特勒支，Jaarbeurs Utrecht。
主辦單位：Easyfairs
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。