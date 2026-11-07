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▲千葉火鍋11月起加碼有8道越南料理吃到飽。（圖／千葉火鍋提供）

▲「千葉火鍋」即日起推出「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子、涮腰子３種風味無限吃。（圖／千葉火鍋提供）

▲春囍打邊爐的湯頭口味多元，涮煮肉片、海鮮都適合。（示意圖／記者葉盛耀攝）

▲石二鍋推出「菜盤免費升級」活動。（圖／王品集團）

今（7）日逢立冬，照國人習慣今日建議可食補養身，吃上暖呼呼的火鍋最是適合。全台3大連鎖火鍋品牌加碼推出優惠。千葉火鍋除了有越南菜吃到飽，也有麻油三吃同樣無限量供應。春囍打邊爐則推出身分證對對碰優惠，只要對中「1、2、6、8」4碼，消費滿2000元就送50隻蝦或20盎司大肉盤。另外，石二鍋也推出新加入官方LINE好友，馬上領取「菜盤免費升級」兌換券一份。連鎖火鍋品牌「千葉火鍋」也宣布，即日起至12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃8道越式料理無限暢饗，菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」等，並宣告又再加碼「腰子三吃吃到飽」，包含「麻油腰子」、「三杯腰子」、「涮腰子」共3種風味無限吃。提醒「千葉火鍋」全台分店餐價不同，每人最低499元起，享有自助吧蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。春囍打邊爐目前全台共有3家分店，主打港澳風味鍋物，湯頭口味多元，包含「澳門卜卜鍋」、「乳豬海鮮煲」、「港式沙嗲鍋」、「花雕養生鍋」、「豬骨清湯」、「香濃牛奶鍋」與「麻奶鍋」、「十八禁香辣鍋」與「重慶麻辣鍋」等，搭配多樣化的肉盤與海鮮，甚至火鍋手工料還獨創可以把潮汕雲吞、海皇海鮮餃等加入鍋內。春囍打邊爐推出身分證對對碰優惠，對中3碼也能免費獲得30隻蝦或10盎司肉盤。原本活動將在10月底結束，不過業者日前再加碼，延長到11月底，全台3家分店都適用。▪️一、「１、２、６、８」中三碼：30隻蝦／10盎司肉盤 (選一)二、「１、２、６、８」中四碼：50隻蝦／20盎司大肉盤 (選一)三、消費滿2000元再送200元現金券電話： 07-7776614地址：高雄市鳳山區文濱路135號電話：06-2677550地址：台南市東區中華東路三段89號電話：04-24225112地址：台中市北屯區崇德十路一段465號王品集團旗下平價小火鍋「石二鍋」，迎接「第100間門市開幕」里程碑，全台石二鍋推出多種優惠，（重複加入僅會獲得一次）。只要在12月31日前憑此券到內用石二鍋消費一客套餐，享「菜盤免費升級」（詳細使用說明請見票券）。