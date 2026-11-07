我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在台灣演出《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》的日本男神藤岡靛，近日在日本節目中自爆，10多歲時曾因錯過末班電車，跟著初次見面的外籍男子回家，沒想到喝下對方準備的飲料後突然暈眩。他雖然成功逃出屋外，卻完全不記得逃生過程，恢復意識時已倒在路邊，驚險經歷令現場來賓聽得目瞪口呆。46歲的藤岡靛5日登上富士電視台節目《くりぃむトーク！超体験!?グランプリ》，回憶自己年少時錯過末班電車，只能在車站附近閒晃，等待隔天首班車。此時一名陌生外籍男子主動上前攀談，得知他正在等車後，便表示住處就在附近，邀請他到家中休息。藤岡靛當時認為兩人都是男性，應該不會有危險，加上對方住處確實離車站很近，因此未多加懷疑便跟著回家。他坐在沙發上喝著男子端來的飲料，原先還覺得自己相當幸運，卻逐漸察覺屋內氣氛不太對勁。對方打開電視後，螢幕上竟播放著色情影片，藤岡靛往身旁一看，更發現男子已做出帶有性暗示的舉動，讓他立刻意識到身處險境，決定趕緊離開。藤岡靛隨即告訴男子自己要走，對方卻出聲阻止，表示「還不行」。他堅持要離開，準備走出房間時，身體卻突然一陣暈眩。他事後推測，對方可能在飲料中加入不明物質，但實際情況至今無法確認。更驚險的是，藤岡靛對自己如何逃出屋外完全沒有記憶，只形容當時是「死裡逃生」。等他再次恢復意識，才發現自己獨自倒在路邊。所幸一名送報員經過發現異狀，主動上前照顧，最後還將他送到附近車站，才讓他順利脫離危險。藤岡靛的經歷讓主持人上田晉也震驚直呼「等級完全不同」，其他來賓也難以置信，宛如電影情節般的遭遇竟真實發生。由於他無法記起逃生過程，也不知道自己昏迷多久，至今提起仍令人不寒而慄。藤岡靛高中畢業後赴美留學，之後以背包客身分遊歷亞洲，2004年在香港以模特兒身分出道。2006年轉往台灣發展，被柴智屏簽下後，陸續演出《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》等偶像劇。2012年，他將演藝重心轉回日本，並在2015年憑NHK晨間劇《阿淺來了》中的「五代友厚」一角走紅，因此被封為「逆輸入男神」。如今他首度公開少年時期的驚險往事，也提醒外界，無論男女都應對陌生人的邀約及來路不明的飲品保持警覺。