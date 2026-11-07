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金州勇士隊明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）日前因健康因素宣布「暫時告別籃球」，美國體育媒體《The Big Lead》記者Daniel Sanya隨即撰文指出，隨著波爾辛吉斯的合約狀況與離隊意向逐漸明朗，勇士隊極可能重新點燃對猶他爵士隊全明星前鋒馬爾卡寧（Lauri Markkanen）的追求；美媒更大膽提議，勇士可端出以波爾辛吉斯搭配老將格林（Draymond Green）及2枚首輪選秀籤的重磅包裹，作為換取馬爾卡寧的核心籌碼。早在2024年夏天，勇士隊就曾對馬爾卡寧展現極高興趣並展開積極交涉。如今波爾辛吉斯宣布暫別賽場，其所簽署的2年4000萬美元合約中，2027-28賽季僅有300萬美元屬於保障金額，這項特殊的合約結構賦予了勇士極大的操作彈性。美媒分析，若這筆以波爾辛吉斯與格林為主體的交易案成真，爵士隊不僅能獲得2枚極具價值的首輪選秀籤作為重建資產，更能藉由波爾辛吉斯的非保障約與到期合約，在下個賽季一口氣清理出超過4000萬美元的龐大薪資空間。不過受限於聯盟勞資協議規範，格林的合約必須等到12月15日後才具備交易資格，這意味著任何涉及格林的交易談判最快仍須等待至12月中旬才能正式成行。現年29歲的馬爾卡寧上賽季在爵士隊繳出場均26.7分、外帶35.5%三分球命中率的頂級進攻數據，具備當代大前鋒最頂尖的外線牽制力與無球跑動破壞力。若勇士成功迎來馬爾卡寧加盟，他將能與近期表現大放異彩的新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）共組兼具高度、機動性與射程的現代化鋒線雙塔，不僅能徹底填補波爾辛吉斯缺陣留下的前場火力真空，更能為當家球星柯瑞（Stephen Curry）拉開極致進攻空間，讓目前豪取6連勝的勇士隊在衝擊總冠軍的道路上更添重磅籌碼。