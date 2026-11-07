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宣稱只要禁食就能上天堂，竟釀成近200人死亡的悲劇！肯亞一起震驚全球的邪教集體死亡案件，近日進入司法宣判階段，邪教領袖麥肯齊（Paul Mackenzie），因涉及190名兒童及1名成年人的謀殺案，遭法院判處200年徒刑。檢方指出，麥肯齊利用末日預言及宗教教義控制信徒，要求他們透過絕食迎接世界末日，甚至阻止兒童接受教育及醫療。這起案件也揭露邪教如何利用信仰操控民眾，釀成難以挽回的悲劇。綜合《路透社》等外媒報導，肯亞法院判處麥肯齊200年徒刑，刑期分為兩部分，包括100年與飢餓致死相關的謀殺罪，以及另外100年的直接殺人罪。此外，還有28名共犯也被判刑，刑期從10年至160年不等。麥肯齊過去自稱牧師，成立「好消息國際教會」（Good News International Church），向信徒宣揚世界末日即將到來，聲稱只要透過禁食、拒絕飲食，就能前往天堂與神相會。檢方指出，他利用宗教信仰控制追隨者，要求信徒帶著孩子，前往肯亞東南部的沙卡霍拉森林（Shakahola Forest），透過極端禁食的方式等待救贖。雖然麥肯齊否認曾強迫信徒絕食，但法院最終仍判定他涉及相關謀殺罪。這起案件於2023年曝光，當時肯亞警方接獲線報後，前往沙卡霍拉森林展開調查，陸續發現大量埋葬遺體的墓穴，震驚國際社會。肯亞當局至今已在森林內尋獲448具遺體，許多都是兒童。調查指出，麥肯齊的組織不僅鼓吹信徒絕食，還被指控禁止兒童接受教育、阻止信徒就醫，甚至透過威脅及暴力手段，迫使不願服從的人遵守教義。《路透社》在判決前一天，也報導一名肯亞父親姆維蒂（Stephen Mwiti）的悲痛經歷，他的6個孩子全在這場邪教事件中喪生，妻子當年帶著孩子前往沙卡霍拉森林後，家庭便遭遇難以挽回的悲劇。姆維蒂直言，即使麥肯齊被處死，他也見不到孩子了，還透露因為大部分遇難者遺體已嚴重腐爛，自己的6個小孩裡，只有7歲的薩姆爾（Samuel），遺骸在被發現時還能勉強辨認出來。儘管麥肯齊已遭法院判處200年徒刑，但案件帶來的傷痛仍未結束。部分受害者家屬擔心，即使邪教領袖入獄，他過去散播的極端宗教思想，仍可能繼續影響其他追隨者。這起事件不僅是肯亞近代最嚴重的邪教集體死亡案件之一，也讓外界重新關注宗教團體監管、兒童保護，以及政府如何及早辨識極端組織等問題。原文連結：