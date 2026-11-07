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信義學堂攜手「i室設圈｜漂亮家居」11月10日起推出三場「大師談設計」講座，邀建築、工程、設計專家，從柯比意思想談到老屋改造，帶民眾看懂住宅設計如何回應真實生活需求。一間好房子，除了地段、坪數與外觀，什麼才是真正影響居住品質的關鍵？隨著居住需求與生活型態不斷改變，住宅不再只是提供遮風避雨的空間，更承載了家庭生活、個人情感與對未來的期待。信義學堂本季攜手「i室設圈｜漂亮家居」共同策劃「大師談設計」專題系列講座，以「從柯比意到現代住宅的實踐」為主軸，從建築思想、工程技術到設計規劃，探討如何讓空間兼顧美感、安全與生活機能，打造真正符合居住者需求的理想住宅。本系列共規劃三場講座，將於11月10日起陸續登場。首先從現代建築大師柯比意的經典作品出發，理解建築如何透過光線、比例與空間秩序回應人的需求；接著聚焦老屋改造不可忽略的結構安全、工程監工與施工風險，協助民眾建立正確的翻修觀念；最後回到實際生活，從格局配置、採光、動線與收納等設計面向，探討如何讓老屋重新符合現代家庭的居住需求。三場講座從理念到實務，帶領民眾認識好住宅背後的專業思考。信義學堂策展人、企業倫理暨永續推動辦公室專案經理盧姵蓉表示，對信義房屋而言，房屋不只是交易的商品，更是承載每個家庭生活的重要場域。居住品質也不單由房屋的新舊或裝潢風格決定，而是來自空間是否真正理解並回應居住者的需求。因此，本季希望從建築大師的思想出發，進一步帶領民眾認識工程安全與空間設計，讓專業知識成為每個人改善居住生活的力量。透過學習與交流，重新思考人與空間的關係，讓「住得好」不只是對理想住宅的想像，更是能夠逐步實踐的生活選擇。信義學堂自2011年成立以來，持續透過企業倫理、人文生活、幸福家庭、居住空間、環境關懷及社區關懷六大系列，以「說故事、分享」的方式，促進不同領域的經驗交流與生活思考，至今已舉辦1,124場講座，累積超過16.1萬人次參與。信義房屋表示，未來將持續邀請不同領域的講者分享專業與生命經驗，透過學習與對話，陪伴民眾探索人與居住空間、土地及社會之間的連結與價值。本系列講座報名及相關資訊請洽信義學堂官網：https://www.sinyischool.org.tw/系列講座場次資訊第一場｜11月10日（二）19:30～21:00講題： 柯比意的混凝土遺囑：從建築經典看見現代住宅的起點講者： 大葉大學建築研究所專任助理教授 林志峰內容簡介： 從現代建築大師柯比意晚年的重要作品聖皮埃爾教堂出發，結合《柯比意的混凝土遺囑》一書，透過數位建築分析與設計解讀，認識混凝土、光線、幾何比例與空間秩序如何形塑建築語彙，並探討這些跨越時代的設計思想，如何持續影響當代住宅與居住文化。第二場｜11月17日（二）19:30～21:00講題： 老屋改造不踩雷：結構勘查、工程監工與施工關鍵講者： 崝石室內裝修工程有限公司總監 劉宜維內容簡介： 老屋翻新不只是美化空間，更需要從結構安全與工程品質著手。講座將解析老屋現況勘查、水電管線檢視、施工前準備、工程發包與監工等重要環節，並分享常見施工缺失與風險，協助民眾建立正確的翻修流程與工程觀念，降低施工及預算失控的可能。第三場｜11月20日（五）19:30～21:00講題： 老屋重生的設計力：打造符合當代生活的理想住宅講者： 十一日晴空間設計創辦人 沈佩儀內容簡介： 當老屋具備安全的工程基礎後，如何透過設計重新賦予空間生命？講座將結合實際改造案例，從格局調整、採光改善、生活動線、收納機能與材質選擇等面向，探討如何兼顧美感與實用性，讓老屋不只是翻新，更能回應不同家庭的生活需求，成為承載日常與情感的理想居所。