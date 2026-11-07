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金州勇士隊31歲明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）日前因身體健康惡化突拋震撼彈，宣布暫別長達10年的NBA生涯，也讓球團後續的合約解套方式成為全聯盟關注焦點。在NBA嚴格的勞資協議（CBA）規範下，當球員面臨不可逆的嚴重傷病被迫告別賽場時，球團可透過「生涯終止傷病條款」相關條款尋求薪資空間解套。回顧過往聯盟歷史，包括熱火名將波許（Chris Bosh）、灰狼中鋒佩科維奇（Nikola Pekovic）以及公鹿前鋒泰勒托維奇（Mirza Teletovic），都曾是球隊成功啟動醫療薪資豁免機制的經典代表案例。在NBA薪資規範中，針對球員因不可抗力之傷病徹底告別賽場的制度為「生涯終止傷病條款（Career-Ending Injury/Illness）」。當球員遭遇毀滅性疾病或重傷，並經由NBA聯盟與球員工會共同認可的獨立醫療專家團隊判定「無法再承受職業賽場強度、必須終止生涯」時，球團可在該球員最後一次出賽滿一年後，向聯盟正式申請將其剩餘合約薪水從團隊薪資上限中全數剔除。在此條款下，受傷球員依舊能完整領取合約保障的每一分錢，但球團則能徹底擺脫薪資枷鎖以利重建。這項條款最具代表性的案例莫過於熱火兩冠功臣波許。2016年波許因肺部反覆出現危及生命的血栓問題被迫無限期停賽，儘管本人一度極力尋求復出，但2017年經聯盟獨立醫療評估後，確認其病情屬於生涯終止等級；熱火隊隨後順利獲得聯盟批准，將波許剩餘超過5000萬美元的巨額頂薪合約完全自團隊薪資上限中移除，為邁阿密日後的補強操作解套。類似案例還包括灰狼隊前黑山禁區巨獸佩科維奇，他在簽下大約後因頑固的腳踝與阿基里斯腱重傷長期缺陣，最終於2017年被迫退役，灰狼隊同樣成功申請將其薪水移出薪資計算；而前鋒泰勒托維奇在效力公鹿期間亦因雙側肺血栓問題倒下，於2018年被聯盟判定生涯終止，公鹿隊也獲准剔除其剩餘薪水空間。不少球迷容易將「生涯終止薪資剔除條款」與球隊常見的「傷病特例（Disabled Player Exception，簡稱DPE）」混為一談。事實上，兩者的情況與操作上存在極大差異。生涯終止條款（醫療退役）適用於球員「確定無法再打球」。受傷球員的原合約薪資將徹底從球隊薪資上限扣除，球員照領全薪，球隊直接清出薪資空間。傷病特例（DPE）僅適用於球員「整季報銷但未來預期仍能復出」。受傷球員的原合約薪資依然全額佔據薪資上限，聯盟僅額外核准球隊使用該球員年薪的一半（或非稅中產特例，取兩者較低者）作為簽約或交易替補球員的專項額度。在過去的傷病特例案例中，芝加哥公牛隊在2023-24賽季因後衛朗佐鮑爾（Lonzo Ball）膝傷整季報銷，獲得價值1020萬美元的DPE特例；金州勇士隊在2020年因射手克萊湯普森（Klay Thompson）阿基里斯腱斷裂整季缺陣，獲准拿下930萬美元特例並藉此換來鋒線烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）；波士頓塞爾提克在2017年開幕戰失去遭遇毀滅性腳踝骨折的海沃德（Gordon Hayward）後，同樣使用傷病特例簽下內線門羅（Greg Monroe）。