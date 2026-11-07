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紐約尼克上賽季在麥迪遜花園廣場（MSG）上演奇蹟奪冠之旅，不僅點燃全紐約的籃球狂熱，更吸引大批好萊塢巨星與樂壇名流蜂擁至場邊第一排朝聖；然而，這股「名人跟風潮」如今卻引發自家奪冠成員的公開質疑！尼克三年級後衛柯勒克（Tyler Kolek）近日在電玩直播中大開地圖砲，當被球迷問及誰是總冠軍賽期間「假粉中的假粉（fakest fan）」時，他毫不避諱直接點名全球樂壇流行天后泰勒絲（Taylor Swift），痛批她進場看球「非常具有表演性質，純粹只是想被鏡頭拍到而已」；這番爭議言論迅速引爆全美社群熱議，逼得尼克球團火速發表聲明滅火護航。這起爭議源於柯勒克與隊友麥克布萊德（Deuce McBride）週四參加的一場NBA 2K線上直播。兩人在實況中回答球迷各式提問，話題逐漸轉向總冠軍賽期間湧入主場的各路大牌明星。「在尼克的比賽中，我會說這些名人的行為非常具有表演性，因為他們純粹只是想在現場被看見、被拍到而已，」上季季後賽大部分時間待在板凳席、冷眼觀察全場氛圍的柯勒克直言不諱地表示：「他們不一定真的是球迷。」隨後，球迷更進一步追問柯勒克「誰是總冠軍賽期間最假的球迷」，柯勒克稍微猶豫後，直接將矛頭指向泰勒絲：「也許是泰勒絲吧？我不知道我以前有沒有在其他比賽看過她出現。我猜她平時確實有很多事情要忙，所以無法常來，但那感覺確實有點像是在作秀。」事實上，麥迪遜花園廣場長年不乏頂級死忠星光，諸如名導史派克·李（Spike Lee）以及好萊塢男星班·史提勒（Ben Stiller），即便在尼克戰績墊底的至暗時刻，依然風雨無阻坐在場邊吶喊；然而，當尼克一路過關斬將殺入總冠軍系列賽、並擊敗聖安東尼奧馬刺時，場邊的VIP名單卻瞬間暴增數倍。泰勒絲在總冠軍賽第4戰驚喜現身場邊，身旁坐著搖滾樂團Haim的姊妹淘以及艾美獎女星瑪莉絲卡·哈吉塔（Mariska Hargitay），當時這幕畫面雖引爆全球娛樂版面，但在場上拚戰的球員眼中卻顯得格外突兀。畢竟對身處第一線的球員而言，誰是長年陪球隊流血流汗的真死忠、誰又是到了季後賽與冠軍賽才來蹭鎂光燈的「一日球迷」，大家心裡自然有數。由於柯勒克的發言過於辛辣且指名道姓，隨即招致泰勒絲全球龐大粉絲軍團（Swifties）的強烈反彈。眼見風波即將演變成公關危機，紐約尼克球團緊急發布官方聲明，正式為泰勒絲的名人球迷身份背書與緩頰，「泰勒絲長年以來一直是尼克隊的忠實球迷，且與麥迪遜花園廣場有著悠久的歷史淵源，我們由衷感謝她對球隊的熱情支持。」