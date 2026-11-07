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根據美國權威棒球媒體《MLB Trade Rumors》於當地時間7日報導，效力洛杉磯道奇長達12年的核心打擊教練艾倫貝茲（Aaron Bates）確定將在今年休賽季正式離隊。據了解，道奇球團雖然主動向現年42歲的貝茲開出複數年續約報價，但雙方最終未能就合約條件達成共識，也讓這位見證道奇3度登頂世界大賽的資深功臣就此卸下藍白戰袍。球員時期曾效力過波士頓紅襪隊的貝茲，在退役後的2015年正式轉戰道奇球團展開指導者生涯。他在道奇小聯盟體系深耕多年，歷任小聯盟打擊教練及體系打擊協調員，憑藉先進的數據分析思維與紮實的指導能力深受高層肯定；2019年貝茲被拔擢至大聯盟擔任助理打擊教練，並在2023年賽季正式升任大聯盟打擊教練，一手打造出近年威震大聯盟的「宇宙道奇」頂級打線。在貝茲隨隊指導的12年間，道奇隊分別於2020年、2024年與2025年奪下3座世界大賽冠軍，寫下當代豪門霸業。自2023年貝茲執掌打擊兵符以來的4個賽季中，道奇隊的團隊總得分每年皆穩居全大聯盟前4位，展現出無懈可擊的長打破壞力與進攻穩定度。在上賽季（2026年）的例行賽中，道奇打線在貝茲的操盤指導下，全季累積攻下801分（大聯盟第4）、狂敲204發全壘打（並列大聯盟第7），團隊OPS攻擊指數更達到高水準的0.762（大聯盟第2）。儘管道奇球團極力希望透過複數年合約綁定這位奪冠功臣，但最終談判破局宣告分道揚鑣。隨著貝茲宣布告別12年的洛城歲月，道奇在新賽季勢必將重整打擊教練團班底，而這位帶隊戰功彪炳的42歲少壯派金牌教練，預期也將引發全大聯盟多支尋求重組打線球隊的瘋狂搶人大戰。