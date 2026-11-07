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2026九合一大選進入最後倒數，演藝圈再有藝人公開政治立場！民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（6）日前往民視接受專訪，八點檔《豆腐媽媽》演員謝瓊煖、徐千京正好利用拍戲空檔，別上象徵支持者的「洋流飄帶」前往攝影棚朝聖，大方表態欣賞沈伯洋。謝瓊煖在《豆腐媽媽》飾演劉玉蘭，徐千京則演出曉菁，兩人被民視記者捕捉時，徐千京開心展示身上的多色飄帶，直呼：「我的飄帶有超多顏色！」謝瓊煖則在旁開玩笑說，她可能已經能將飄帶做成「洋流比基尼」，逗趣互動笑翻現場。謝瓊煖透露，自己平常就會將洋流飄帶戴在身上，方便與其他支持者相認。談到欣賞沈伯洋的原因，她表示對方能將自己過去不曾關注的複雜議題，用簡單易懂的方式解釋，並舉出許多實際例子，讓她能快速理解。不過謝瓊煖說明，自己的戶籍並不在台北市，而是在桃園市，所以無法投票，徐千京則的戶籍則是在新北市，各自有各自的支持對象。徐千京事後也在臉書發表長文，坦言身為表演工作者，過去面對公開政治立場一事，總擔心遭到貼標籤、分類，甚至受到攻擊，因此始終有所顧慮。直到近來看見越來越多表演工作者勇敢分享想法，才讓她重新思考，民主社會中的每個人都應擁有表達立場與選擇的自由。她認為，支持自己認同的人，並不代表一定要說服別人；彼此立場不同，也不必因此成為敵人。徐千京表示，自己欣賞沈伯洋身上的溫暖、同理心與務實，對方願意傾聽不同聲音，也能將複雜議題說得容易理解，這些特質都是她喜歡洋流的原因。徐千京最後感謝謝瓊煖帶給她勇氣，尤其對方告訴她：「做自己啊！我們不需要受到這麼多束縛。」讓她深受啟發。未來她希望能更坦然分享自己認同的理念與支持對象，同時尊重不同選擇，不因政治立場而攻擊彼此。雖然謝瓊煖與徐千京都不是台北市選民，無法直接投票給沈伯洋，但兩人仍以洋流飄帶公開聲援，以身體力行自己的支持對象。