輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身邊的「中國間諜疑雲」再有新進展！《紐約時報》（The New York Times）6日最新報導指出，美國情報單位已認定，曾與黃仁勳建立密切關係的黃樂（Alice Huang），是中國國家安全部的情報人員。這項最新調查結果，讓原本涉及商業往來及AI晶片流向的爭議，進一步升高到中國情報機構是否試圖滲透美國科技產業的國安層級。
《紐時》揭中國國安部招募女商人！美國情報單位認定為情報人員
《紐約時報》6日以「China’s Top Spy Agency Recruited Woman Who Targeted Jensen Huang」為題報導，根據美國情報單位的調查結論，以及川普政府高層官員流傳的一份備忘錄顯示，黃樂並非單純與輝達高層有商業往來的中國商界人士，而是中國國家安全部的情報資產。
報導指出，黃樂是新加坡資料中心業者「Megaspeed」的前高層，該公司曾向輝達採購AI晶片。
這項調查結果最受關注之處，在於中國情報機構被認為，已經透過商業人士與科技產業高層建立聯繫，試圖取得美國AI產業的重要資訊。
不過，目前公開資訊尚未具體說明，黃樂究竟取得哪些輝達內部資料，也不能據此認定黃仁勳本人知情或參與任何情報活動。
從商業往來到情報疑雲！輝達成美國國安關注焦點
報導指出，黃樂與一個集中在上海、浙江省的企業和投資人網路有關；此外，Megaspeed突然大舉進軍AI領域，也令許多業界人士感到意外，該公司一直在東南亞興建資料中心，再將運算能力出租給中國網路巨擘阿里巴巴，讓中國得以透過間接途徑，使用輝達的先進晶片。
防止先進AI晶片等相關產品，透過第三方企業流入中國，一直是華府近年的重要政策目標。美國情報單位除了關注黃樂與黃仁勳的關係，也關注Megaspeed的晶片採購以及使用情況，擔心中國可能透過商業合作，取得受管制的AI運算資源及產業情報。
黃仁勳否認異常往來！輝達強調沒有洩漏機密
對於相關指控，黃仁勳先前已表示，他與黃樂的互動都是正常商業往來，沒有任何不尋常之處。
輝達也強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶企業高層接觸，公司提供給亞洲雲端客戶的資訊，也僅限一般商業資訊，不涉及輝達商業機密或美國國家安全資訊。
目前這起事件的核心，仍在於美國情報單位對黃樂的身分、她曾從事的活動調查，而《紐約時報》的最新報導，則進一步將美國情報單位的判斷，指向中國國家安全部，讓這起事件的國安層級再度升高。
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《紐約時報》6日以「China’s Top Spy Agency Recruited Woman Who Targeted Jensen Huang」為題報導，根據美國情報單位的調查結論，以及川普政府高層官員流傳的一份備忘錄顯示，黃樂並非單純與輝達高層有商業往來的中國商界人士，而是中國國家安全部的情報資產。
報導指出，黃樂是新加坡資料中心業者「Megaspeed」的前高層，該公司曾向輝達採購AI晶片。
這項調查結果最受關注之處，在於中國情報機構被認為，已經透過商業人士與科技產業高層建立聯繫，試圖取得美國AI產業的重要資訊。
不過，目前公開資訊尚未具體說明，黃樂究竟取得哪些輝達內部資料，也不能據此認定黃仁勳本人知情或參與任何情報活動。
從商業往來到情報疑雲！輝達成美國國安關注焦點
報導指出，黃樂與一個集中在上海、浙江省的企業和投資人網路有關；此外，Megaspeed突然大舉進軍AI領域，也令許多業界人士感到意外，該公司一直在東南亞興建資料中心，再將運算能力出租給中國網路巨擘阿里巴巴，讓中國得以透過間接途徑，使用輝達的先進晶片。
防止先進AI晶片等相關產品，透過第三方企業流入中國，一直是華府近年的重要政策目標。美國情報單位除了關注黃樂與黃仁勳的關係，也關注Megaspeed的晶片採購以及使用情況，擔心中國可能透過商業合作，取得受管制的AI運算資源及產業情報。
黃仁勳否認異常往來！輝達強調沒有洩漏機密
對於相關指控，黃仁勳先前已表示，他與黃樂的互動都是正常商業往來，沒有任何不尋常之處。
輝達也強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶企業高層接觸，公司提供給亞洲雲端客戶的資訊，也僅限一般商業資訊，不涉及輝達商業機密或美國國家安全資訊。
目前這起事件的核心，仍在於美國情報單位對黃樂的身分、她曾從事的活動調查，而《紐約時報》的最新報導，則進一步將美國情報單位的判斷，指向中國國家安全部，讓這起事件的國安層級再度升高。