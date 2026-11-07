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身披費城76人球衣重返克里夫蘭，「俄亥俄之子」詹姆斯在故鄉依然是克城球迷心中無可取代的驕傲。他在今（7）日首度以客隊76人球員身分造訪騎士主場Rocket Arena；當現場廣播介紹先發名單時，全場克城球迷沒有倒戈敵意，而是起立送上排山倒海的掌聲與歡呼，加上詹姆斯日前坦言今夏自由市場曾認真考慮重返騎士，更讓這場返鄉之戰充滿溫情。根據《ESPN》資深隨隊記者麥克梅納明（Dave McMenamin）現場報導，當詹姆斯穿著76人球衣踏入球場時，全場氣氛一如他在洛杉磯湖人時期造訪時那般溫暖融洽。身為阿克倫（Akron）在地驕傲，詹姆斯自2003年以選秀狀元之姿空降克里夫蘭後，在兩段時期為騎士效力長達11個賽季；其中在2016年總冠軍賽，他更在1比3絕境下率隊上演史詩級逆轉擊潰金州勇士，終結了克里夫蘭長達52年未能獲得北美職業運動冠軍的「魔咒」。這份將榮耀帶回故鄉的諾言與功績，讓東北俄亥俄球迷早已抹去當年出走南灘的芥蒂，只剩下對這位城市英雄的純粹崇敬。這場返鄉戰役之所以格外引發全美矚目，在於詹姆斯上個月曾主動揭露一項重大轉隊秘辛。他在受訪時透露，今年夏天投入自由市場時，「回克里夫蘭」絕非空穴來風的傳言，而是他認真評估的落腳點之一。詹姆斯回憶道：「這確實是個選項，千真萬確，那時我正試著決定職業生涯最後這幾年到底想去哪裡。」在深思熟慮後，這位NBA歷史總得分王最終在騎士、勇士、熱火與灰狼等強權的競逐下，選擇以2年合約空降費城，攜手恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）打造四星爭冠艦隊。事實上，雙方在本賽季的首次交鋒就寫下了戲劇性劇本。在10月22日76人的主場開幕戰中，費城大軍一度落後騎士高達29分之多，然而76人下半場吹起狂暴反撲號角，在後兩節打出69比37的碾壓攻勢，最終以114比106上演驚天大逆轉；該場比賽詹姆斯繳出17分、10籃板的雙十成績單，締造個人長達22年生涯中「落後分差最大的逆轉勝紀錄」。帶著東區最佳的8勝1敗氣勢踢館老東家，詹姆斯用實力證明自己的選擇無比正確；而克里夫蘭球迷在Rocket Arena獻上的熱烈掌聲也再次印證，無論詹姆斯身披哪一支球隊的戰袍，他在克里夫蘭留下的傳奇與印記，永遠都不會隨時間褪色。