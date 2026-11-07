今（7）日適逢 24 節氣「立冬」，民間素有「補冬」習俗，薑母鴨與羊肉爐店大排長龍。然而中醫專家急示警，薑母鴨性質溫燥，感冒、熬夜等 8 類族群若盲目跟風進補恐出事，不僅越補越虛，更易引發發炎上火甚至失眠。多位中醫師公開體質進補原則與避坑指南，帶你一次掌握關鍵！
🟡薑母鴨別亂吃！熬夜感冒等八類人恐越補越虛
薑母鴨含有老薑、麻油、米酒與多種溫燥藥材。師大昌盛堂中醫師游棛婷指出，坊間薑母鴨、麻油雞多屬燥補，現代人作息不規律，吃錯反而疲倦加重、越補越虛。
綜合台北慈濟醫院中醫內科主任謝博駿與恩主公醫院中醫部部長張晉賢等專家提醒，若屬於以下「8 類族群」立冬不宜吃薑母鴨：經常熬夜者、感冒發燒者、喉嚨痛或口破者、燥熱便秘者、消化不良與易脹氣者、慢性病患者、皮膚嚴重乾癢長痘者，以及懷孕婦女，貿然溫補恐引發頭痛、失眠或讓身體發炎惡化。
🟡中醫吳美瑤解密體質：陽虛溫補陰虛該換涼補
究竟立冬該怎麼補？中國醫藥大學附設醫院中醫內科吳美瑤醫師表示，進補分為溫補、平補與涼補，關鍵在於認清個人體質，才不會補得適得其反：
1. 陽氣虛體質（適合溫補）：平時手腳冰冷、容易畏寒怕冷、排便偏軟散、不易口乾者，屬於能量不足的「陽虛」，這類人才真正適合食用當歸生薑羊肉湯、十全大補湯等溫熱補品。
2. 實熱或陰虛火旺體質（適合涼補）：自覺身體燥熱、易口渴嘴破、大便乾硬、煩躁難入眠者，體內如同「水不夠火太大」。現代高壓族群多屬此類，若吃錯溫補無異於火上加油，應改採「涼補」，多攝取木耳、百合、蜂蜜等食材養陰潤燥。
🟡消化不良先喝四神湯，出現發炎症狀切忌進補
若是平時「既怕冷又怕熱」、腸胃消化差且容易脹氣腹瀉者，吳美瑤醫師建議切莫貿然溫補，應先調養脾胃。中醫認為「脾主生化氣血」，此時最適合以茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子組成的「四神湯」進行「平補」，補氣健脾且不上火。
中醫師們也齊聲叮嚀，若身體正面臨急性發炎、喉嚨腫痛，切忌各類溫補。立冬後日常作息建議早睡晚起，並搭配溫和運動與適度泡腳，才能在寒冬中真正調和氣血、健康暖身。
我是廣告 請繼續往下閱讀
薑母鴨含有老薑、麻油、米酒與多種溫燥藥材。師大昌盛堂中醫師游棛婷指出，坊間薑母鴨、麻油雞多屬燥補，現代人作息不規律，吃錯反而疲倦加重、越補越虛。
綜合台北慈濟醫院中醫內科主任謝博駿與恩主公醫院中醫部部長張晉賢等專家提醒，若屬於以下「8 類族群」立冬不宜吃薑母鴨：經常熬夜者、感冒發燒者、喉嚨痛或口破者、燥熱便秘者、消化不良與易脹氣者、慢性病患者、皮膚嚴重乾癢長痘者，以及懷孕婦女，貿然溫補恐引發頭痛、失眠或讓身體發炎惡化。
究竟立冬該怎麼補？中國醫藥大學附設醫院中醫內科吳美瑤醫師表示，進補分為溫補、平補與涼補，關鍵在於認清個人體質，才不會補得適得其反：
1. 陽氣虛體質（適合溫補）：平時手腳冰冷、容易畏寒怕冷、排便偏軟散、不易口乾者，屬於能量不足的「陽虛」，這類人才真正適合食用當歸生薑羊肉湯、十全大補湯等溫熱補品。
2. 實熱或陰虛火旺體質（適合涼補）：自覺身體燥熱、易口渴嘴破、大便乾硬、煩躁難入眠者，體內如同「水不夠火太大」。現代高壓族群多屬此類，若吃錯溫補無異於火上加油，應改採「涼補」，多攝取木耳、百合、蜂蜜等食材養陰潤燥。
若是平時「既怕冷又怕熱」、腸胃消化差且容易脹氣腹瀉者，吳美瑤醫師建議切莫貿然溫補，應先調養脾胃。中醫認為「脾主生化氣血」，此時最適合以茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子組成的「四神湯」進行「平補」，補氣健脾且不上火。
中醫師們也齊聲叮嚀，若身體正面臨急性發炎、喉嚨腫痛，切忌各類溫補。立冬後日常作息建議早睡晚起，並搭配溫和運動與適度泡腳，才能在寒冬中真正調和氣血、健康暖身。