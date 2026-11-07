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國安會副秘書長林飛帆日前出席柏林安全會議（Berlin Security Conference）時表示，台灣每天遭受約280萬次網攻，目標涵蓋關鍵基礎設施、能源、民間企業、政府網站及醫療部門；他呼籲，在中國與俄羅斯分別於各自區域加強軍事活動之際，有效嚇阻無法只靠單一國家，必須結合全社會與國際社會的集體努力，才能防止台海爆發危機。第25屆柏林安全會議3日至4日舉行，會議除邀請林飛帆於總體防衛（Total Defense）場次，也邀請林飛帆、外交部政次吳志中、國防部次長謝日升主談，並由外交部林佳龍部長錄影致詞；此外，烏克蘭總統澤倫斯基應邀發表專題演說，與會嘉賓包含立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nausėda）、德國國防部長鮑里斯·皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）、北約軍事委員會主席 朱塞佩·卡沃·德拉戈內海軍上將（Adm. Giuseppe Cavo Dragone）等人。擔任「總體防衛」主講人之一的林飛帆在致詞時表示，台灣面對中國日益升高的軍事與混合式威脅，正以全社會力量強化防衛韌性；他強調，台灣不會坐等他人救援，但同時有效嚇阻台海戰爭需要國際社會的集體努力。在軍事壓力方面，林飛帆提到，去年共機侵入台灣防空識別區達5,400架次，其中3,000架次逾越台海中線，自2024年底起，中國更在第一島鏈展開大規模海上演練，常出動逾100艘艦艇。在海纜破壞上，林飛帆說，自2023年起，台灣每年約發生7至8起海底電纜斷裂事件，其中約四成與中國不合規船舶有關；網路攻擊部分，台灣每天遭受約280萬次網路攻擊，目標涵蓋關鍵基礎設施、能源、民間企業、政府網站及醫療部門。林飛帆也說明相關作為，包含指揮管制與通訊、民間人力訓練、推動電網分散化、同時建立「非紅供應鏈」、醫療韌性、金融與資安韌性；同時，台灣發行「小橘書」全民防衛手冊，實體版已發送至全台986萬戶，每戶一本，因為保衛台灣不只是軍隊的責任。林飛帆表示，烏克蘭戰爭的經驗凸顯「人民的力量」與「韌性」兩大關鍵，而這兩項都可以透過投資與訓練培養。台灣今年起要求文職機關參與年度最大規模的「城鎮韌性演習」，並採用與軍事演習相同的想定，強化軍民協同，明年也將更進一步整合。林飛帆強調，台灣清楚自身責任，絕不會坐等他人前來救援，並將全力自我防衛，但台海局勢對全球發展影響深遠，在中國與俄羅斯分別於各自區域加強軍事活動之際，有效嚇阻無法只靠單一國家，必須結合全社會與國際社會的集體努力，才能防止台海爆發危機。