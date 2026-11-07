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韓國女團BESTie在2013年出道，由4名成員蕙妍、有智、多惠及海嶺組成，其中除了多惠外，3人還都是另一組女團EXID的前成員。BESTie雖有著堅強實力，但因演藝圈競爭力太強，始終未能擠進一線，最終在成員陸續宣布退出後，於2018年默默解散，成員各分東西，多惠還因參加戀綜《換乘戀愛3》復合前任而引發話題。不料在解散8年後，BESTie突因經典歌曲〈Love Options〉在短影音平台掀模仿潮而逆襲爆紅，甚至攻占台灣音樂排行榜冠軍，直接被召回重返打歌舞台，讓等待已久的粉絲都非常感動。有智、蕙妍、海嶺在2012年2月率先以EXID成員出道，其中有智還是第一任隊長，但因為首張單曲專輯《Holla》的銷量不理想，因此3人在同年4月就宣布退出團隊，有智決定復學，童星出身的海嶺則重返演技生涯，在隔年出演了《Nine：九回時間旅行》。不料3名成員各奔東西後，又在2013年先後加入同公司YNB娛樂，與SM娛樂的前練習生多惠組成BESTie，重回偶像身分再戰歌壇。雖然4人的實力堅強，但同時間出道的女團都太強，像是AOA、Girl's Day、Apink等大勢女團，讓中小經紀公司出身的她們，就算歌曲有一定傳唱度，卻始終擠不進一線，還曾在2015年有了長達2年的空白期，這也成為了團體致命傷。而在2017年有智與多惠爆出合約糾紛選擇退團後，BESTie最終也因公司經營不善，在隔年默默解散。解散後，成員各奔東西，其中最受矚目的就是多惠，她在2020年曾發行《Poison》正式個人出道，但真正讓她爆紅的是2023年參加的《換乘戀愛3》。她在節目中公開與前任徐東鎮那段橫跨整個偶像青春期、長達13年的虐心戀情，看哭無數網友，而兩人也在2024年宣布復合，是該節目最著名的CP之一。蕙妍則以堅強唱功轉戰韓國傳統演歌（Trot）領域，在2021年參加節目《明天是Miss Trot 2》獲得第8名的成績，還有「演歌松鼠」的可愛稱號。傳奇主唱有智轉戰音樂劇，先後參演了《Dream Girls》等多部大型經典劇目，成功轉型為備受認可的專業音樂劇演員。而海嶺因凍齡美貌，開啟她的演員生涯，還常常分享攀岩與出國旅遊日常，生活非常愜意。這次歌曲逆襲，也讓分散不同領域的她們再次合體，等待已久的老粉也都非常感動。