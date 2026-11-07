我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帝王食補是老字號的薑母鴨品牌（圖／翻攝帝王食補官網https://www.tain.com.tw）

▲鴨味仔炭火薑母鴨湯頭溫醇，另外必點菜包含炸物與熱炒。（圖／取自鴨味仔臉書）

▲阿和師薑母鴨主打湯頭內，會加入許多中藥材，屬於重口味。（圖／翻攝阿和師臉書粉專）

▲皇茗薑母鴨的湯頭味道，甜味相當明顯。（圖／翻攝黃明薑母鴨-三民建功店臉書）

▲霸味薑母鴨每家分店在冬天都可見排隊人潮，圖為台北松山店。（圖／記者葉盛耀攝）

今天11月7日是立冬，按照古時習俗多認為立冬時寒氣重，身體容易不適，因此要食補一下，建議可吃薑母鴨等湯鍋。薑母鴨連鎖品牌全台遍佈不少，除了最常看到的霸味薑母鴨，品牌相當多。《NOWNEWS今日新聞》整理全台5大連鎖品牌，其特色與必點料理一次看。標榜40年的老味道，麻油手工爆炒老薑和鴨肉，再加入整瓶紅標米酒，官方還有教顧客品嘗小撇步，首先要喝上一口濃郁的湯頭，感受酒香撲鼻，若是怕酒味的那就先等酒味淡一些再喝上濃醇湯頭。接著吃紅面番鴨公的鮮韌肉質，且要沾上特製醬料，最後等酒精揮發後放入高麗菜等蔬菜，最後喝充滿蔬菜甘甜的溫暖熱湯。鴨味仔分店遍佈雙北，特色是使用紅磚與木炭爐加熱，讓湯頭在烹煮過程中持續保持溫潤與熱度。帶點中藥香的湯頭，喝起來順口甘醇。有不少網友戲稱它是「被薑母鴨耽誤的神級炸物與熱炒」，原因在於這裡的炸物以及熱炒料理也非常出色，絲毫不輸主角薑母鴨。《NOWNEWS今日新聞》記者尤其喜歡鹽酥鴨肉、炸薑片，鹹香滋味愈嚼越涮嘴，更有老饕朋友推薦炸米血可以放入湯鍋中涮煮個20秒左右，會吸收麻油香，吃起來滋味更有層次。主打加入許多中藥材的阿和師薑母鴨，還有整潔明亮的用餐環境，成為許多民眾喜愛的口碑店家，主要分布在雙北市，網友大多覺得中藥湯頭屬於重口味路線。需現場候位，不接受電話預訂。皇茗的分店一開始以南台灣居多，這幾年逐漸拓展到台北、桃園都有分店。採用木炭爐火製作，裡面的鴨肉強調刻意保留鴨皮，口感更豐富。湯頭滋味屬於偏甜一點，若是喜愛辛辣重口味，可再額外加點薑泥放入鍋中。特殊食材是栗子和老油條，喜歡重口味的人還建議搭配超辣辣椒醬。「霸味薑母鴨」從三重總店發跡，還曾經在網路調查平台《DailyView網路溫度計》中，獲得「全台10大薑母鴨」中的榜首，可能是薑母鴨品牌在台灣分店最多的，主打使用炭燒悶燉而成、無辛辣酒味。每逢低溫時，因為霸味薑母鴨堅持無法先預約，僅能現場抽號碼牌並排隊，因此各分店門口必見排隊盛況。