2026年《英雄聯盟》世界大賽八強賽今（7）日迎來最後一場焦點對決，由韓國 LCK 賽區 T1 交手歐洲 LEC 賽區 KC；T1 開賽後迅速進入狀況，接連拿下前2局取得聽牌優勢，雖然 KC 第三局扳回一城，但未能延續反攻氣勢，最終 T1 以3:1擊敗 KC，順利挺進四強，下一戰將於11月9日凌晨6點迎戰中國LPL賽區 BLG，持續朝世界賽4連霸目標邁進。
首局遭KC單殺仍穩住局勢 Peyz尤娜拉三連殺助T1先馳得點
首局比賽，KC上路 Canna 使用藍寶取得單殺，率先擊殺 T1 上路 Doran 的鄂爾，試圖從上路打開局面，不過 T1 透過 Oner 的支援及團戰反擊穩住局勢，Faker 的維克特與 Peyz 的尤娜拉逐漸取得裝備優勢，關鍵團戰中，Peyz 打出大量傷害，協助 T1 拿下巴龍，隨後更在推進時打出三連殺，將經濟差距擴大至1萬以上，最終順利收下首勝。
Oner神開戰帶起T1攻勢 KC第三局搶下水龍魂扳回一城
第二局KC試圖透過 BP 限制 T1 打野 Oner，甚至一次封鎖5隻打野英雄，不過 T1 仍靠著角色選擇與前期團戰取得優勢。比賽開局約3分鐘，Oner 利用特朗德的柱子封鎖 KC 退路，成功協助隊伍連拿3顆人頭，Faker 的卡莎碧雅也在前期團戰取得擊殺，10分鐘前便累積4顆人頭，T1 隨後持續掌握地圖資源，最終以20:9的人頭比、29分42秒結束比賽，取得2:0聽牌優勢。
第三局KC面臨淘汰壓力，但也終於找到反擊機會，雙方前期持續交換資源，KC 在19分鐘左右利用艾希大絕找到開戰機會，成功擊殺T1上路，後續更掌握巴龍團戰優勢，並陸續取得水龍魂、第二條巴龍及遠古龍，逐漸擴大領先差距，最終成功扳回一局，將系列賽比分追至1:2，讓T1無法提前結束比賽。
Keria妮可大絕一次控4人 T1擊落KC挺進四強
來到第四局，T1 重新調整比賽節奏，前期透過換路等方式做資源交換取得優勢，關鍵團戰 Keria 的妮可大絕一次坐到4個對手，讓 T1 拿下巴龍穩住局面，最後以3:1淘汰 KC，正式取得四強門票，T1接下來將於下周一（11月9日）凌晨6點迎戰 BLG，BLG先前已經以3:0直落三擊敗DK，兩隊將爭奪決賽席次。
T1 今年世界賽最重要的目標，就是挑戰史無前例的4連霸，隊伍過去已經連續拿下2023、2024及2025年世界冠軍，若今年再度奪冠，就能締造世界賽4連霸紀錄；至於隊伍靈魂人物 Faker，目前生涯已經累積6座世界冠軍，分別為2013、2015、2016、2023、2024及2025年，今年將力拼個人生涯第7冠。
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首局比賽，KC上路 Canna 使用藍寶取得單殺，率先擊殺 T1 上路 Doran 的鄂爾，試圖從上路打開局面，不過 T1 透過 Oner 的支援及團戰反擊穩住局勢，Faker 的維克特與 Peyz 的尤娜拉逐漸取得裝備優勢，關鍵團戰中，Peyz 打出大量傷害，協助 T1 拿下巴龍，隨後更在推進時打出三連殺，將經濟差距擴大至1萬以上，最終順利收下首勝。
第二局KC試圖透過 BP 限制 T1 打野 Oner，甚至一次封鎖5隻打野英雄，不過 T1 仍靠著角色選擇與前期團戰取得優勢。比賽開局約3分鐘，Oner 利用特朗德的柱子封鎖 KC 退路，成功協助隊伍連拿3顆人頭，Faker 的卡莎碧雅也在前期團戰取得擊殺，10分鐘前便累積4顆人頭，T1 隨後持續掌握地圖資源，最終以20:9的人頭比、29分42秒結束比賽，取得2:0聽牌優勢。
第三局KC面臨淘汰壓力，但也終於找到反擊機會，雙方前期持續交換資源，KC 在19分鐘左右利用艾希大絕找到開戰機會，成功擊殺T1上路，後續更掌握巴龍團戰優勢，並陸續取得水龍魂、第二條巴龍及遠古龍，逐漸擴大領先差距，最終成功扳回一局，將系列賽比分追至1:2，讓T1無法提前結束比賽。
來到第四局，T1 重新調整比賽節奏，前期透過換路等方式做資源交換取得優勢，關鍵團戰 Keria 的妮可大絕一次坐到4個對手，讓 T1 拿下巴龍穩住局面，最後以3:1淘汰 KC，正式取得四強門票，T1接下來將於下周一（11月9日）凌晨6點迎戰 BLG，BLG先前已經以3:0直落三擊敗DK，兩隊將爭奪決賽席次。
T1 今年世界賽最重要的目標，就是挑戰史無前例的4連霸，隊伍過去已經連續拿下2023、2024及2025年世界冠軍，若今年再度奪冠，就能締造世界賽4連霸紀錄；至於隊伍靈魂人物 Faker，目前生涯已經累積6座世界冠軍，分別為2013、2015、2016、2023、2024及2025年，今年將力拼個人生涯第7冠。