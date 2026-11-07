2026年《英雄聯盟》世界大賽八強賽今（7）日迎來最後一場焦點對決，由韓國 LCK 賽區 T1 交手歐洲 LEC 賽區 KC；T1 開賽後迅速進入狀況，接連拿下前2局取得聽牌優勢，雖然 KC 第三局扳回一城，但未能延續反攻氣勢，最終 T1 以3:1擊敗 KC，順利挺進四強，下一戰將於11月9日凌晨6點迎戰中國LPL賽區 BLG，持續朝世界賽4連霸目標邁進。

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首局遭KC單殺仍穩住局勢　Peyz尤娜拉三連殺助T1先馳得點

首局比賽，KC上路 Canna 使用藍寶取得單殺，率先擊殺 T1 上路 Doran 的鄂爾，試圖從上路打開局面，不過 T1 透過 Oner 的支援及團戰反擊穩住局勢，Faker 的維克特與 Peyz 的尤娜拉逐漸取得裝備優勢，關鍵團戰中，Peyz 打出大量傷害，協助 T1 拿下巴龍，隨後更在推進時打出三連殺，將經濟差距擴大至1萬以上，最終順利收下首勝。

▲《英雄聯盟》T1 戰隊挺進世界四強，距離團隊4連霸只差2場Bo5的勝利。（圖／LOL Esports Flickr）
▲《英雄聯盟》T1 戰隊挺進世界四強，距離團隊4連霸只差2場Bo5的勝利。（圖／LOL Esports Flickr）
Oner神開戰帶起T1攻勢　KC第三局搶下水龍魂扳回一城

第二局KC試圖透過 BP 限制 T1 打野 Oner，甚至一次封鎖5隻打野英雄，不過 T1 仍靠著角色選擇與前期團戰取得優勢。比賽開局約3分鐘，Oner 利用特朗德的柱子封鎖 KC 退路，成功協助隊伍連拿3顆人頭，Faker 的卡莎碧雅也在前期團戰取得擊殺，10分鐘前便累積4顆人頭，T1 隨後持續掌握地圖資源，最終以20:9的人頭比、29分42秒結束比賽，取得2:0聽牌優勢。

第三局KC面臨淘汰壓力，但也終於找到反擊機會，雙方前期持續交換資源，KC 在19分鐘左右利用艾希大絕找到開戰機會，成功擊殺T1上路，後續更掌握巴龍團戰優勢，並陸續取得水龍魂、第二條巴龍及遠古龍，逐漸擴大領先差距，最終成功扳回一局，將系列賽比分追至1:2，讓T1無法提前結束比賽。

▲2026年《英雄聯盟》世界大賽八強賽，T1 對戰 KC 湧入滿場觀眾。（圖／LOL Esports Flickr）
▲2026年《英雄聯盟》世界大賽八強賽，T1 對戰 KC 湧入滿場觀眾。（圖／LOL Esports Flickr）
Keria妮可大絕一次控4人　T1擊落KC挺進四強

來到第四局，T1 重新調整比賽節奏，前期透過換路等方式做資源交換取得優勢，關鍵團戰 Keria 的妮可大絕一次坐到4個對手，讓 T1 拿下巴龍穩住局面，最後以3:1淘汰 KC，正式取得四強門票，T1接下來將於下周一（11月9日）凌晨6點迎戰 BLG，BLG先前已經以3:0直落三擊敗DK，兩隊將爭奪決賽席次。

T1 今年世界賽最重要的目標，就是挑戰史無前例的4連霸，隊伍過去已經連續拿下2023、2024及2025年世界冠軍，若今年再度奪冠，就能締造世界賽4連霸紀錄；至於隊伍靈魂人物 Faker，目前生涯已經累積6座世界冠軍，分別為2013、2015、2016、2023、2024及2025年，今年將力拼個人生涯第7冠。

▲T1 靈魂人物 Faker，今年將力拼個人生涯第7座世界賽冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）
▲T1 靈魂人物 Faker，今年將力拼個人生涯第7座世界賽冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。