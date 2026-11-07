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▲韓國瑜昨天出席江啟臣第一場萬人造勢晚會，受到熱烈歡迎。（圖／江啟臣競總提供，2026.11.07）

韓提「40分到花東」 卓榮泰回擊：毀憲後又要破壞護國神山？

立法院長韓國瑜昨晚為國民黨台中市長候選人江啟臣萬人造勢大會站台，致詞時重提當年競選總統的指標政見「打通中央山脈」，主張國道六號東延，未來台中到花東僅需40分鐘。對此，行政院長卓榮泰今（7）日毫不留情正面開嗆，指「中央山脈是國家的天然屏障，難道破壞了憲政體制之後，又要破壞國家的護國群山嗎？」韓國瑜昨晚再度端出當年備受爭議的交通藍圖，主張推動國道六號東延至花蓮、穿越中央山脈開鑿長隧道。他指出，中央山脈這條長達28公里的路廊若能順利貫通，未來從台中出發僅需40分鐘即可無縫銜接花蓮與台東，不僅徹底打破台灣東西部的地理隔閡，更可串聯高鐵、捷運與台中國際機場，讓台中躍升為中台灣最亮眼的核心珍珠。然而，這項宏大的工程構想隨即引發綠營強烈反彈。行政院長卓榮泰今日南下彰化，出席台76線快速道路延伸工程通車典禮，面對媒體追問韓國瑜提議國道六號穿越中央山脈延伸至花蓮一事，第一時間面露訝異追問「要穿過中央山脈？」確認提問內容後，現場氣氛瞬間凝結。卓榮泰神情嚴肅地反駁指出，中央山脈是台灣最寶貴的天然屏障，更是全民共享的自然資源與重要景觀。他話鋒一轉，將矛頭直指藍白陣營在國會的作風，重話反擊「難道破壞了憲政體制之後，又要破壞國家的護國群山嗎？」短短兩句話火藥味十足。