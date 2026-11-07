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藍白合持續升溫 傳柯文哲對同台仍有顧慮

被問是否與柯文哲有心結 蔣萬安：共同目標是席次最大化

台北市長蔣萬安近期頻繁走訪白營議員候選人競總，積極尋求藍白合作，卻遲未與民眾黨前主席柯文哲同台，傳出雙方因北士科、京華城案存在心結。對此，蔣萬安今（7）日受訪時否認，強調藍白有共同目標，就是凝聚在野力量、讓席次最大化，並透露團隊持續與民眾黨保持聯繫，仍盼有機會向柯文哲請益市政。隨著選戰倒數，蔣萬安陣營除了鞏固藍軍基本盤，也積極爭取白營支持。民眾黨預計11月21日在台北市政府前舉辦大型造勢活動，蔣萬安日前表態「非常樂意參加」，柯文哲昨（6）日則反問，蔣萬安是否願意11月8日前往竹北，替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。蔣萬安隨後回應，感謝柯文哲邀請，並強調在野陣營合作力量大，夥伴之間一定相互支援。不過，據媒體報導，儘管柯文哲認同北市藍白合作方向，也透過批評沈伯洋間接協助蔣萬安，但對於進一步公開同台仍有所考量，關鍵在於北士科、京華城案過去的處理方式，讓柯文哲感到心寒。蔣萬安今日出席台北市議員候選人陳冠安南港競選總部成立大會前接受媒體聯訪，被問及近期頻繁走訪白營競總，是否有意向柯文哲示好？兩人至今未同台，是否因北士科、京華城案存在心結？蔣萬安回應，「不會。我們一起都希望能夠凝聚在野的力量，我們都強調共同的目標，這個藍白我們一起努力、席次最大化。所以我們都有共同目標，也持續為所有市民爭取最大福祉。」媒體進一步追問，是否與柯文哲有直接溝通管道？蔣萬安表示，「我們團隊都持續在溝通聯繫。」他也強調，這幾年不管是與民眾黨團議員，或是其他民眾黨夥伴，都有非常密切的合作。蔣萬安表示，「我們就是希望能夠有機會跟柯市長來請益，談到很多過去市政他打下深厚的基礎，我們也在這樣的基礎之上持續的將很多市政不斷的推進。」