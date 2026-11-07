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貨運、客運收入雙成長 Q4迎歐美購物季

中華航空6日公告今年前三季財報，合併營業收入新台幣1859.40億元，合併營業淨利157.74億元，合併稅後淨利126.24億元，歸屬母公司淨利110.02億元，每股盈餘 （EPS）1.8元。華航前三季營收及淨利雙創歷年新高。Q3單季營收651.25億元、淨利49.29億元及EPS0.72元同樣寫下歷年同期新高。客運方面，華航指出，受惠今年暑期旅遊旺季需求，推升前三季及Q3單季客運營收雙創歷年新高；前三季客運收入1067.86億元，年增14.35%。而Q3客運收入365.42億元，較去年同期成長22.40%。華航持續依市場需求完備航網布局，今年引進A350-900及A321neo等客機增加運能，787客機也即將交付；明年起18架A350-900將陸續改艙。華航前三季貨運收入629.08億元，年增29.16%，主要受AI伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續暢旺帶動，貨運需求穩健成長，市場量價齊揚。貨運Q3營收227.29億元，優於去年同期表現，成長37.47%。展望第四季迎接歐美年終購物季，可望帶動傳產、電商等其他空運主力產品鋪貨潮，預期支撐整體貨運需求續強。