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挺綠水餃店遭大批人馬包圍？蔣萬安：絕非針對單一店家

店家控文宣遭撕毀、質疑別有用心 蔣萬安：從不鼓勵出征

台北市長蔣萬安昨（6）日晚間前往中山區遼寧夜市掃街拜票，行經公開支持民進黨台北市長候選人沈伯洋的「又一村」水餃店時，大批支持者在店門口高喊口號，遭質疑宛如「黑道圍事」，店家也發文表示，日前才發生文宣遭撕毀事件，難免有所聯想。對此，蔣萬安今（7）日受訪時強調，支持者絕非針對單一店家，若掃街造成店家經營困擾，他感到不好意思，但若指控出征或霸凌，「這個可能誤會大了」。蔣萬安昨日晚間在國民黨立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳等人陪同下，前往遼寧夜市掃街拜票。不過，隊伍行經先前公開表態支持沈伯洋的「又一村」水餃店時，大批支持者聚集店門口高喊口號，相關畫面在網路流傳，引發部分網友批評，質疑現場陣仗宛如「黑道圍事」。對此，蔣萬安今日受訪時表示，昨天有非常多熱情的支持者到場為他加油打氣，大家都非常熱情，「那絕對不會是針對單一的店家」，支持者沿途幫他喊口號、加油、喊「凍蒜」，在每一家店門口也都同樣熱情表達支持。蔣萬安指出，昨天前往東區商圈時，也遇到不同政治立場、支持不同候選人的民眾，雙方仍能非常友善地互動，彼此微笑、握手致意，「我想這就是民主可貴的地方」。此外，「又一村」創始店掌門人事後也在社群發文，透露店內支持沈伯洋的文宣日前才遭人撕毀，如今又遇上大批支持者在店門口高喊口號，讓他很難不將兩起事件聯想在一起，質疑掃街活動是否別有用意。蔣萬安回應，「其實大家認識我這麼久，我不是一個會去出征不同立場的人。那我從第一次選舉開始，也從來不會鼓勵支持者去出征。」蔣萬安強調，掃街過程中，競選團隊也不希望造成任何店家的壓力，「但如果說過程當中，造成店家在經營生意上面的困擾，我們也很不好意思。」不過，對於外界質疑支持者有意出征或霸凌店家，蔣萬安則表示，「但是如果說有出征或霸凌，我想這個可能誤會大了。」