嘉義人終於等到了最新的大型Buffet進駐！隸屬於煙波國際觀光集團的吃到飽品牌「莫內饗宴」，繼新竹店之後再次插旗嘉義開了新分店。日前原本業者規劃8月將開幕，但因故延宕，沒想到現在卻低調開幕。地址就在煙波集團新旅館「煙波城行阿里山北門館」內，並且推出優惠，11月19日前全餐期享88折，11月20日正式開幕到12月12日，午餐、下午茶都有9折優惠。《NOWNEWS今日新聞》整理莫內饗宴嘉義店的餐價、訂位方式、新菜色與必吃菜色等資訊一次看。
莫內饗宴首家分店於去年4月開設新竹店，品牌創立一年後，確定將於煙波國際觀光集團新旅館「煙波城行阿里山北門館」內，再開設「莫內饗宴嘉義店」。
嘉義店限定菜、必吃菜色一次看
嘉義店標榜9大餐檯，並有單店限定菜色，包含甕藏金炙雞 、甕藏金炙雞掛包 、嘉義雞肉蔥油燉飯、虎皮甕窯雞肉捲等，將分不同餐期輪番登場。而根據業者公布統計資訊與《NOWNEWS》記者實際經驗，更有多道必吃菜色：
▪️現撈現煮極鮮白蝦：每日活體直送，將由師傅從水族箱中當日現撈再做成蝦湯等各式料理。
▪️松葉蟹：浪潮鮮送的日本冬味之王，肉質甘香飽滿。
▪️美國 SRF 極黑和牛：現切現炙，鎖住黃金油花，極致嫩度直擊味蕾▪️東石漁港直送鮮魚：每日捕撈直送無存貨，保留最純粹的海洋鮮甜
▪️廣島牡蠣：嚴選日本帶殼牡蠣，微炙鎖鮮，凝縮海韻鹹香與乳脂般滑順口感。
▪️鹽烤宜蘭湧泉香魚：來自台灣香魚王國「宜蘭」，引高山溪水養殖，爐烤後魚皮酥脆、魚肉細緻彈嫩。
🟡莫內饗宴嘉義店相關資訊：
地址：嘉義市東區忠孝路306號（煙波城行阿里山北門館）
電話：05-2752345
試營運日期：2026年8月17日
餐價：
平日：每人售價午餐1280元、午茶880元、晚餐1380元；
假日：每人售價午餐1580元、午茶1280元、晚餐1680元
（以上均需另加10％服務費)
訂位方式：全面採預訂制（可利用 inline 線上訂位系統）
饗賓集團「饗食天堂」也將插旗嘉義 進駐耐斯王子大飯店7樓
另外，饗賓集團旗下的「饗食天堂」，日前也傳出將進駐嘉義市東區的耐斯王子大飯店7樓（原萬國百匯原址）。目前該空間正在整修，據悉開幕日期可能是12月。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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嘉義店標榜9大餐檯，並有單店限定菜色，包含甕藏金炙雞 、甕藏金炙雞掛包 、嘉義雞肉蔥油燉飯、虎皮甕窯雞肉捲等，將分不同餐期輪番登場。而根據業者公布統計資訊與《NOWNEWS》記者實際經驗，更有多道必吃菜色：
▪️現撈現煮極鮮白蝦：每日活體直送，將由師傅從水族箱中當日現撈再做成蝦湯等各式料理。
▪️松葉蟹：浪潮鮮送的日本冬味之王，肉質甘香飽滿。
▪️美國 SRF 極黑和牛：現切現炙，鎖住黃金油花，極致嫩度直擊味蕾▪️東石漁港直送鮮魚：每日捕撈直送無存貨，保留最純粹的海洋鮮甜
▪️廣島牡蠣：嚴選日本帶殼牡蠣，微炙鎖鮮，凝縮海韻鹹香與乳脂般滑順口感。
▪️鹽烤宜蘭湧泉香魚：來自台灣香魚王國「宜蘭」，引高山溪水養殖，爐烤後魚皮酥脆、魚肉細緻彈嫩。
🟡莫內饗宴嘉義店相關資訊：
地址：嘉義市東區忠孝路306號（煙波城行阿里山北門館）
電話：05-2752345
試營運日期：2026年8月17日
餐價：
平日：每人售價午餐1280元、午茶880元、晚餐1380元；
假日：每人售價午餐1580元、午茶1280元、晚餐1680元
（以上均需另加10％服務費)
訂位方式：全面採預訂制（可利用 inline 線上訂位系統）
饗賓集團「饗食天堂」也將插旗嘉義 進駐耐斯王子大飯店7樓
另外，饗賓集團旗下的「饗食天堂」，日前也傳出將進駐嘉義市東區的耐斯王子大飯店7樓（原萬國百匯原址）。目前該空間正在整修，據悉開幕日期可能是12月。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！