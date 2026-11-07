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▲BLG在昨日在八強賽中以3：0乾淨俐落橫掃韓國DK戰隊晉級，當家上單選手Bin（陳澤彬）賽後曾公開點名想打T1。（圖／取自LOL Flickr）

▲T1傳奇中單選手「Faker」李相赫受訪談及即將迎戰的宿敵BLG時，罕見霸氣嗆出狠話表示，BLG確實具備奪冠實力，但很遺憾他們在4強賽遇到T1。（圖／取自LOL flickr）

2026年《英雄聯盟》全球總決賽八強淘汰賽於7日正式落幕，衛冕霸主韓國LCK賽區第二種子T1在第四把憑藉默契團戰拉扯，終場以3：1力克歐洲黑馬KC，順利挺進四強並寫下隊史在世界賽淘汰賽階段驚人的跨季12連勝神話。隨著T1晉級，本屆世界賽四強名單全數出爐，分別由LPL賽區的IG與BLG，對決LCK賽區的GEN與T1，再度上演兩大賽區巔峰交鋒。賽後T1傳奇中單選手「Faker」李相赫受訪談及即將迎戰的宿敵BLG時，罕見霸氣嗆出狠話表示，BLG確實具備奪冠實力，「但很遺憾他們在4強賽遇到我們，只能替他們感到有些可惜了！」在面對歐洲頭號種子KC的八強激戰中，T1再次展現出「戰隊傳統」——一到世界賽淘汰賽階段就展現出更上一層樓的競技水平。雙方在第四局鏖戰至32分鐘，輔助Keria（柳岷析）操刀妮蔻大絕果斷控住KC四人，T1在少人的不利局面下逆轉團滅對手直取巴龍鎖定勝局。賽後Faker登上官方舞台接受專訪時，神情輕鬆地表示：「今天打了很多場驚險刺激且過癮的團戰，整個比賽節奏完全按照隊伍預先規劃的戰術推進，所以非常有趣，希望四強也能帶來同樣精彩的比賽。」對於粉絲好奇他在美服排位賽瘋狂練習刺客英雄「雷葛爾」的近況，Faker則幽默笑稱，用獅子狗打單排經歷了一段相當艱難的時光，但能體驗各種不同英雄感到非常充實愉快。四強賽T1即將遭遇的對手，正是近年國際賽的宿敵中國LPL賽區霸主BLG（Bilibili Gaming）。BLG在昨日在八強賽中以3：0乾淨俐落橫掃韓國DK戰隊晉級，當家上單選手Bin（陳澤彬）賽後曾公開點名放話：「很多人覺得KC比較好打，但我個人更想打T1，我希望T1贏下來，我們就正面打他們！」面對BLG本屆世界賽接連斬落韓華生命（HLE）與DK、揚言要踩著所有LCK隊伍登頂奪冠的狂傲氣焰，平時發言一向溫和謙遜的Faker罕見展現大魔王的冷冽殺氣。Faker直言：「BLG在本次世界賽展現出極其強勁的實力，接連擊敗LCK隊伍，我認為他們確實是一支完全具備奪冠實力的強隊。不過很遺憾，他們將在4強賽中遇到我們，對此我只能為BLG感到有些可惜了。」T1當家打野選手Oner在賽後受訪時也剖析當前版本生態，強調首條小龍與虛空幼蟲等前期資源的重要性，大幅提升了打野位的影響力。談及氣勢如虹的BLG，Oner胸有成竹地表示：「BLG從瑞士輪一路打上來狀態非常好，但我們隊伍的競技水準也在持續攀升，四強迎戰BLG絕對沒有太大問題。」目前本屆《英雄聯盟》全球總決賽的四強戰隊已經出爐，將由中國LPL賽區和韓國LCK的4支隊伍IG、BLG、GEN與T1交手，全球召喚師即將迎來中韓賽區最具張力的史詩級碰撞。