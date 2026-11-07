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▲ 這屆開幕片《未來考古學》由林仕杰、陳君典、盧彥中共同執導，同時入圍「臺南影像獎」。三位導演及女主角余佩真於11月6日出席首映。（圖／南市府提供）

第23屆南方影展自11月6日至15日在臺南新光影城登場，集結國內外獨立電影，並安排影人座談及國際論壇，帶領觀眾探索多元的影像世界。市長黃偉哲表示，南方影展具有濃厚地方特色，是臺南影視發展的重要平台。他期盼透過影展，鼓勵更多有創意、有理想的年輕影像工作者投入創作，市府也將支持影展持續舉辦，讓優秀作品不斷產出。這屆開幕片《未來考古學》由林仕杰、陳君典、盧彥中共同執導，同時入圍「臺南影像獎」。作品取景臺南吳園、大南門城等地，結合數位實拍、膠卷與AI技術，呈現臺南地景與人文，邀請影迷走進影廳，從不同視角感受城市故事與電影魅力，也融入對古典電影的致敬，透過實拍影像。三位導演及女主角余佩真於11月6日出席首映，分享拍攝與創作歷程，片中法式腔調的臺語旁白及特殊影像形式引發現場討論，余佩真也以「想像力萬歲」表達對作品的喜愛。黃偉哲表示，南方影展走過26年、邁入第23屆，持續為獨立電影及新銳導演提供作品發表與交流空間。本屆「南方獎—全球華人影片競賽」共收到810部參賽作品，經評選選出56部入圍佳作，臺灣作品占逾半數，並匯聚亞洲、歐洲及北美等地創作，透過不同文化背景與創作觀點，呈現獨立影像對當代生活及社會議題的關注。南市府指出，今年影展邀集日本Image Forum、韓國釜山獨立電影協會、新加坡Cinemovement中國觀潮影像實驗室及花蓮鐵道電影院等影像機構參與，透過作品放映與策展經驗分享，讓臺南觀眾及創作者接觸不同地區的獨立電影文化，拓展跨地域的交流與合作機會。南市府也邀請市民及各地影迷把握影展期間，以實際觀影支持獨立創作，在電影與交流中認識不同的生活經驗，也感受臺南的藝文活力。影展套票及單場票持續販售，完整場次、活動及購票資訊，請至南方影展官方網站查詢。