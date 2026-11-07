明（8）日東北季風短暫減弱，但中央氣象署預報員張承傳表示，下周一（11月9日）起將迎來今年入秋後最強一波冷空氣，北台灣氣溫明顯暴跌，最冷時段落在下周一深夜至下周二清晨（11月10日），中部以北、東北部低溫僅剩16至17度，局部恐下探15度，白天高溫也只有20度，濕冷天氣持續至下周三（11月11日）。
今東北季風影響 北東部有雨
張承傳指出，今（7）日東北季風影響，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，且有局部大雨，大台北有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴；溫度方面，大台北及宜蘭白天高溫23至25度，桃園、新竹及花蓮、台東高溫25至28度，苗栗以南高溫仍有28至32度，夜晚及清晨各地低溫普遍在21至25度。
入秋最強冷空氣下周一報到 北台灣探16度
張承傳提及，明天白天東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為晴到多雲；不過下周一清晨至下周三，台灣將迎接今年入秋後較強的一波東北季風，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，且要注意局部較大雨勢發生的機率。
氣溫降幅也相當明顯，最冷的時段會落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北、東北部普遍只有16至17度，局部地區可能會再低1至2度，白天高溫約20度，南台灣、花東的低溫也會來到18至20度，直到下周四、下周五東北季風減弱，各地早晚低溫才會回到20度左右。
此外，目前在台灣東部遠海有熱帶性低氣壓持續發展，氣象署預估今天下半天，有機會增強為今年第31號颱風「查帕卡」，路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸減弱、轉彎，距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張承傳指出，今（7）日東北季風影響，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，且有局部大雨，大台北有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴；溫度方面，大台北及宜蘭白天高溫23至25度，桃園、新竹及花蓮、台東高溫25至28度，苗栗以南高溫仍有28至32度，夜晚及清晨各地低溫普遍在21至25度。
張承傳提及，明天白天東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為晴到多雲；不過下周一清晨至下周三，台灣將迎接今年入秋後較強的一波東北季風，大台北、宜蘭全天都有短暫雨，且要注意局部較大雨勢發生的機率。
氣溫降幅也相當明顯，最冷的時段會落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北、東北部普遍只有16至17度，局部地區可能會再低1至2度，白天高溫約20度，南台灣、花東的低溫也會來到18至20度，直到下周四、下周五東北季風減弱，各地早晚低溫才會回到20度左右。
此外，目前在台灣東部遠海有熱帶性低氣壓持續發展，氣象署預估今天下半天，有機會增強為今年第31號颱風「查帕卡」，路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸減弱、轉彎，距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。