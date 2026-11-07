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連日本巨星大谷翔平恐怕都感到錯愕！曾協助洛杉磯道奇勇奪2024、2025年世界大賽二連霸的功勳打擊教練阿隆·貝茲（Aaron Bates），在台灣時間7日驚傳正式離隊。多家美媒相繼披露，雙方在休賽季洽談全新的複數年合約時，因薪水與保障年限條件產生巨大分歧，最終談判徹底決裂；由於道奇高層在球季結束時才信誓旦旦表示教練團將「維持原班人馬」，如今突然撤換關鍵教練，立刻在全美棒壇與洛杉磯球迷間投下震撼彈。美媒披露，貝茲很可能成為季後賽熄火的代罪羔羊。現年42歲的貝茲在道奇小聯盟體系歷練多年，自2023年賽季起被拔擢為大聯盟打擊教練，隨即與團隊共同打造出大聯盟最具破壞力的藍帽打線，並在2024、2025年連續兩季輔佐球隊站上世界大賽之巔。特別是在大谷翔平轉戰道奇後，每逢打擊手感遇上亂流或身體疲勞期，貝茲總是坐在休息區與電腦螢幕前、細心陪伴大谷逐格檢視擊球機制與揮棒仰角，是大谷完成雙十甚至「50-50」歷史神蹟背後不可或缺的心靈與戰術支柱。然而，這份長年建立的互信卻在今年冬天的談判桌上化為泡影。美媒指出，雙方在商討續約時，道奇開出的複數年待遇與貝茲團隊的預期落差過大，最終導致這名效力道奇體系長達數年的功勳教練毅然選擇分道揚鑣。道奇隨隊媒體《Dodgers Way》撰文直言，儘管部分球迷對打線換新氣象持正面態度，但事件本質充滿矛盾：「道奇明明坐擁大聯盟最雄厚的財力，且當初原本計畫全數留用，卻偏偏在一位長期奉獻、手握兩枚冠軍戒的打擊教練合約上如此斤斤計較，不得不說這種吝嗇做法非常不自然。」老牌權威體育媒體《運動畫刊》旗下「ON SI」則點出了時機點的詭異之處：「大聯盟面臨12月1日勞資協定到期後的全面封館，屆時所有球團人員都將被明文禁止與球員聯繫，道奇卻在封館前夕讓熟悉主力打者特性的教練離隊，無疑讓冬天的備戰增添未知數。」美媒《Larry Brown Sports》則毫不客氣揭穿了殘酷真相：「我們不得不認為，道奇隊在今年季後賽整體打擊的全面啞火與衛冕失敗，嚴重影響了制服組對貝茲的評價。」分析認為，道奇管理層極可能藉由季後賽打擊不振為由，在續約時大幅壓低報價；這份「低評價」深深激怒了自認有功的貝茲，最終促使他態度轉為強硬、直接轉身離開洛杉磯。