我是廣告 請繼續往下閱讀

烏賊車沿路狂噴濃煙惹眾怒 中市環保局：限期改善、最高開罰6萬

台中市向上路五段昨（6）日下午驚見「移動式空污」！網友在社群平台發文，痛批台中市長候選人洪麗華的宣傳車大冒白煙，沿路白茫茫一片，甚至連車號都看不清楚，他追上去喊司機，卻只得到「好啦好啦」的回應，氣得致電辦事處並向市府檢舉，怒轟「連自家車輛都管不好，憑什麼選市長？」台中市環保局今日回應，將發函通知車主限期完成複驗，若檢驗不合格或逾期未到檢，最高可處新台幣6萬元罰鍰。該名發文網友指出，昨天下午2點多他騎機車經過向上路五段時，被前方不斷竄出的濃烈黑煙燻得苦不堪言，當下冒著危險騎到車旁，用台語提醒駕駛「阿伯，你的車有問題！」對方卻僅冷淡敷衍回了一句「赫啦赫啦（好啦好啦）」，更諷刺的是，車上司機自己還戴著口罩。原PO怒不可遏，直批該車輛罔顧其他用路人健康，除了打電話到洪麗華辦事處抗議，還同步向相關單位檢舉烏賊車及交通違規，呼籲大家共同監督。貼文一出，隨即引來大批用路人共鳴與留言撻伐，紛紛抱怨「昨天也遇到這台，停紅燈時黑煙根本超扯」、「早上出門以為前方發生火災，結果竟是這台車在沿路放煙」、「根本是行動藝術，諷刺台中的空氣品質嗎？」不少市民質疑候選人陣營這樣的管理素質，如何扛起市政重任？台中市政府環保局今回應表示，該起民眾檢舉案件的車輛，經初步判定確有污染之虞，目前已啟動行政調查程序，將依法正式發函通知車主限期進行改善，並依規完成排氣複驗至合格為止。倘若該車輛逾期未依規定到檢，或經專業儀器檢驗後確認不符合排放標準，環保局將直接依《空氣污染防制法》第46條，並援引《移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則》相關規定，對車主裁處新台幣1,500元以上、60,000元以下罰鍰，絕不寬貸。