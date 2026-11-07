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台北市長選戰進入白熱化階段，國民黨籍現任市長蔣萬安面對民進黨候選人沈伯洋來勢洶洶的挑戰，選情備受關注。媒體人吳子嘉認為，近期台股劇烈震盪，甚至摜破4萬點大關，恐成為牽動選戰的重大變數。他更預言，原本不願表態的「沉默螺旋」選民，可能因此轉為「憤怒的小鳥」，一旦情緒爆發，恐怕就是總統賴清德要倒楣的時候。吳子嘉6日在網路直播節目《董事長開講》中分析，目前中間選民的態度相當複雜，尤其「洋流」現象出現後，民調結果受到不少因素干擾。他指出，民調可能受到受訪者接聽電話的方式影響，部分接電話的人相當專業，導致真正的中間選民難以被調查到，並認為民進黨過去就擅長運用這類方式，青鳥及「洋流」支持者也很懂得如何影響民調呈現。談到藍綠支持者的不同特性，吳子嘉指出，國民黨支持者遇到政治事件時，往往傾向低調、不願主動表態；民進黨支持者則較為積極，習慣主動出擊。他以大罷免結果為例，當時外界曾流傳大量消息，預測國民黨將遭遇慘敗，但最終卻以32比0的結果收場。吳子嘉認為，這正反映出平時不發聲的「沉默螺旋」選民，到了關鍵時刻可能發揮出意想不到的力量。至於近期台股重挫的衝擊，吳子嘉認為，這次市場劇烈變動可能成為引爆民眾情緒的導火線，讓原本選擇沉默的族群不再隱忍，從「沉默螺旋」轉變成「憤怒的小鳥」，進而主動表達不滿。他強調，一旦這股情緒蔓延至選舉，勢必對執政陣營造成壓力，甚至直言：「這是賴清德要倒楣的時候。」