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▲沈伯洋的簽名照被放在拍賣平台販售，價格狂飆上千元。（圖／翻攝畫面）

民進黨台北市長候選人沈伯洋「洋流」狂吸大量支持者，沒想到競選周邊商品竟意外成為網路拍賣市場的熱門商品。有民眾發現，拍賣平台出現大量沈伯洋選務周邊，賣家還打出「24小時快速出貨」招攬買家，從數十元的文宣報刊「順報」、上百元的飄帶，到標榜沈伯洋親筆簽名的照片，價格一路飆上千元，甚至連簽名棒球都喊價2000元，引發支持者不滿。相關商品遭轉賣的消息曝光後，不少支持者紛紛在社群平台提醒，想收藏競選紀念品的民眾，其實可以直接前往競選總部捐款支持，現場經常就有免費提供的飄帶及文宣，根本不必花大錢向網路賣家購買。更有人直接向轉賣者喊話：「請這位賣家麻煩把收入捐出去，如果他不捐就請檢舉。」質疑有人藉著選戰熱度，把原本免費發放的競選物資拿來牟利。事件也迅速延燒至PTT等網路論壇，網友對於周邊商品的轉售價格議論紛紛，有人揶揄造勢場合排隊人潮中，可能有人根本不是為了支持候選人，而是看準免費物資能夠轉手賺錢，留言直呼「原來可以這樣賺錢，難怪要在那邊排隊」、「去湊熱鬧拿些東西馬上轉手賺幾百塊」。甚至連競選照片都能賣到900、1000元，讓不少人直呼不可思議。此外，針對近日網路上有人宣稱取得沈伯洋競選辦公室同意，可以自行對外募款，沈伯洋競辦日前也發布4點聲明澄清，強調沈伯洋本人及競辦事前完全不知情，從未授意、授權或參與相關募款活動，任何人都不得冒用沈伯洋或競辦名義向外界收取款項。競辦也提醒，有意捐款支持沈伯洋的民眾，務必透過官方捐款網站辦理，以免遭到不肖人士利用。