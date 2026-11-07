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韓國女團BESTie於2018年默默解散後，成員各分東西，不料近日突因經典歌曲〈Love Options〉在短影音平台掀模仿潮而逆襲爆紅，不只衝進韓國Melon榜單，甚至攻占台灣Spotify排行榜冠軍，直接被召回重返打歌舞台。其中女生選男友條件的口是心非搞笑歌詞，也在網路變成迷因，還有網友套用在自己的偶像身上直呼：「對象沒偶像好，寧願單身。」BESTie在2013年7月正式以歌曲〈Pitapat〉出道，超強實力吸引外界矚目，並於同年10月就火速以〈Love Options〉回歸歌壇，不料當時正值各大女團輩出的年代，這首歌發行時，剛好IU、miss A、AOA等大咖也陸續回歸，因此BESTie的這首歌並沒有激起什麼水花。不料在〈Love Options〉發行了13年、團體解散8年後竟發生了轉機。今年夏天，有網友將新生代女團Hearts2Hearts的打歌舞台畫面，配上〈Love Options〉的快節奏旋律做成短影音，A舞B配的獨特反差，意外引發熱議，在抖音、IG Reels和YouTube Shorts迅速走紅。該曲不僅一路衝進韓國Melon榜單第14名，還在10月31日被緊急召回合體登上《Show! 音樂中心》舞台打歌，全開麥的超強實力，讓影片半天就突破百萬觀看；這股風潮還吹來台灣，直接奪下台灣Spotify每日排行榜冠軍，事實上，除了短影音爆紅外，歌詞中女生對於擇偶條件的「口是心非」，也引發大批網友共鳴。〈Love Options〉歌詞表面上重複唱著「我的條件真的不多」，實際上卻羅列出「身高要高、長得像姜棟元、懂女人心、還要有點錢」等超嚴格的條件，幽默又反差的歌詞，直接變成網路迷因，還有人直言說這就是大家不戀愛的原因，並套用到自己喜歡的偶像身上，笑喊：「對象沒偶像好，寧願單身。」出道多年沒能走紅，卻在解散8年後以13年前歌曲爆紅的BESTie，也讓等待已久的老粉們非常感動。蕙妍、多惠、有智、海嶺雖然都已年過30，但比之前更加好的狀態與美貌，也再度圈粉無數，讓不少人大讚現在才是她們的全盛時期。