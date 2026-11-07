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高雄市減債再傳好消息，高市府公布今年減債達205億元，是市長陳其邁任內減債最多的一年，且累計減債高達455億元，顯見高雄市開源節流雙管齊下，財政日趨穩健；同時，自110年起連續5年達成「零舉借」，連續5年自有財源決算突破千億元，今年是減債最多的一年。顯示市府在推動城市發展及產業轉型的同時，持續強化財政體質，落實拚經濟與顧財政並進。財政局局長李瓊慧表示，高市府團隊在陳其邁帶領下，積極推動促參招商，透過公私協力引進民間資金，帶動產業發展及城市建設，陳其邁上任以來，促參招商累計民間投資金額已突破3,400億元，另一方面積極推動產業轉型升級，建構科技S廊帶產業鏈，不僅引進台積電等國際指標企業投資設廠，累計投資總額已逾2.7兆元，擴大城市產業及經濟發展動能，並帶動相關財政收入成長，使高市自有財源連續5年破千億，進一步挹注市政建設及公共服務。李瓊慧指出，招商、開源與減債是高市府推動建設兼顧財政永續的核心，透過招商促參引進民間資金及產業投資，擴大經濟發展動能及財政基礎，同時嚴格控管支出及債務，逐步形成「招商引資、擴大財源、降低債務、提升財政韌性」的正向循環，更在115年減債205億元，今年減債突破200億元，陳其邁任內累計減債達455億元，持續降低債務負擔，財政日趨穩健。李瓊慧強調，高市府在零舉借及減債的同時，也持續推動捷運四線齊發、社宅、水利、教育、交通、社福等重大建設，在財政紀律與城市發展間取得平衡，並為高雄長期發展奠定穩健的財政基礎。