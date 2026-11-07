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酒店衝突警開4槍壓制 黃瓊慧爆警界幹部涉入

張善政要求查到水落石出：違反警紀嚴懲、涉及不法送辦

喊話桃園警察自律 張善政：應以最高道德標準要求自己

桃園市桃園區寶山街知名酒店6日凌晨爆發酒客衝突，警方到場後連開4槍控制場面，卻傳出有警界幹部當晚也在酒店包廂內，甚至涉及衝突，引發外界關注。對此，桃園市長張善政今（7）日受訪時表示，究竟員警是前往酒店洽公，還是飲酒作樂，必須徹查到底，「如果有違反警紀的地方，絕對嚴辦、嚴懲」，若涉及不法，更將移送司法機關，絕不寬貸。桃園區寶山街酒店6日凌晨發生酒客糾紛，警方獲報到場處理，為控制現場秩序鳴槍4發。不過，民進黨桃園市議員黃瓊慧隨後接獲檢舉，指稱事件並非單純酒客衝突，而是有警界幹部在酒店包廂內飲酒，並與幫派成員發生爭執。根據黃瓊慧掌握的爆料內容，當晚有不同幫派成員分別在酒店一、二樓包廂聚會，其中一名偵查隊小隊長疑似也在二樓包廂。雙方起初因敬酒發生肢體衝突，經旁人勸阻後暫時平息，不料隨後又爆發更大規模的衝突，一路延燒至酒店外。黃瓊慧質疑，當晚已有民眾撥打110檢舉警察在酒店內喝花酒，市警局應立即保全監視器、報案錄音及勤務紀錄，釐清相關人員身分及事發經過，不能只對外強調警方到場壓制衝突的成果，卻未完整交代事件起因。對於酒店衝突傳出警員涉入，張善政今日受訪時表示，市府一貫立場就是支持警方強力執法、維護治安，但針對這起個案，確實有必要釐清相關員警為何出現在酒店。張善政指出，「我們的原則一向就是，支持強力執法來維護治安。那至於這個個案，聽說有員警，先前就先到酒店去，是洽公或者是飲酒作樂，這一定要查清楚，查到水落石出。」他強調，「如果有違反警紀的地方，絕對嚴辦、嚴懲；甚至如果有不法的地方，就移送司法機關，絕不寬貸。」張善政也藉此向桃園市所有警察喊話，強調警察身為執法人員，在外言行更應受到高度檢視，必須以最高道德標準要求自己，「我也在這邊特別呼籲我們桃園所有的警察朋友，要在外面，要用最高的道德標準來看待自己的言行，畢竟他們應該是我們所有鄉親的典範。」他強調，警察的言行不能有所疏忽，更不應出現讓外界詬病的情況，相關爭議必須查明，才能維護警察形象及民眾對治安的信任。