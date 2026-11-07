2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽今（7）日開打，中華隊交手味全龍，推出樂天桃猿左投林子崴先發，預計投3局，後續將展開牛棚車輪戰，所有投手會在2場比賽中登板。這是中華隊集訓以來，首場公開熱身賽，也是赴日前最後2場比賽，總教練高志綱指出，最終28人名單將於熱身賽後公布。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽熱身賽「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍中華隊vs味全龍基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊陣容
📍亞冠賽熱身賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽中華隊賽程
⚾中華隊vs味全龍基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 味全龍
比賽時間：11月7日17：05
比賽場地：新莊棒球場
先發投手：林子崴 vs 未公布
🟡林子崴本季出賽31場，拿下6勝2敗，防禦率2.08。今年林子崴與龍隊交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.12。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 味全龍戰局分析
🚩集訓一週首次公開熱身賽：中華隊在11月1日展開集訓，期間曾與業餘霸主合庫進行熱身賽，今日展開赴日前的最後2場公開熱身賽，教練團將於明日賽後決定最終的28人名單。
🚩林子崴打頭陣：中華隊今日交手味全龍，推出樂天桃猿新生代左投林子崴先發，總教練高志綱指出，熱身賽扛先發的投手，高機率成為正賽先發潛在人選。今年是林子崴大放異彩的一年，開季從後援出發，季中轉任先發角色，整季出賽31，拿下6勝2敗、8次中繼成功、防禦率2.08的好成績。
🚩中華隊測試打線、守位：本屆中華隊選入不少多功能性的野手，董子恩與張仁瑋內、外兼修。陽柏翔、林泓弦、馬傑森可守二、遊，張士綸以二壘、三壘為主，教練團將視戰局情況調整守位，觀察選手備戰狀態。打線方面，高志綱並未提前透露，僅表示，會讓選手角色定位明確，藉由熱身賽好好發揮。
⚾亞冠賽中華隊陣容
📍亞冠賽中華隊33人培訓名單（總教練：高志綱）
投手15人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、鄭澔（統一獅）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李欣穎（台鋼雄鷹、外卡）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手4人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、陳世嘉（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手6人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、張皓崴（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）、何品室融（樂天桃猿）
⚾亞冠賽熱身賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍中華隊賽程
📍中華隊vs味全龍基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊陣容
📍亞冠賽熱身賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月7日
|下午17：05
|中華隊 vs味全龍（熱身賽）
|11月8日
|中午13：05
|中華隊 vs中信兄弟（熱身賽）
|11月12日
|晚間18：00
|中華隊 vs 日本隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 vs 澳洲隊
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國隊
|11月15日
|中午11：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
對戰組合：中華隊 vs 味全龍
比賽時間：11月7日17：05
比賽場地：新莊棒球場
先發投手：林子崴 vs 未公布
🟡林子崴本季出賽31場，拿下6勝2敗，防禦率2.08。今年林子崴與龍隊交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.12。
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 味全龍戰局分析
🚩集訓一週首次公開熱身賽：中華隊在11月1日展開集訓，期間曾與業餘霸主合庫進行熱身賽，今日展開赴日前的最後2場公開熱身賽，教練團將於明日賽後決定最終的28人名單。
🚩林子崴打頭陣：中華隊今日交手味全龍，推出樂天桃猿新生代左投林子崴先發，總教練高志綱指出，熱身賽扛先發的投手，高機率成為正賽先發潛在人選。今年是林子崴大放異彩的一年，開季從後援出發，季中轉任先發角色，整季出賽31，拿下6勝2敗、8次中繼成功、防禦率2.08的好成績。
🚩中華隊測試打線、守位：本屆中華隊選入不少多功能性的野手，董子恩與張仁瑋內、外兼修。陽柏翔、林泓弦、馬傑森可守二、遊，張士綸以二壘、三壘為主，教練團將視戰局情況調整守位，觀察選手備戰狀態。打線方面，高志綱並未提前透露，僅表示，會讓選手角色定位明確，藉由熱身賽好好發揮。
📍亞冠賽中華隊33人培訓名單（總教練：高志綱）
投手15人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、鄭澔（統一獅）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李欣穎（台鋼雄鷹、外卡）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手4人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、陳世嘉（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手6人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、張皓崴（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）、何品室融（樂天桃猿）
⚾亞冠賽熱身賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台