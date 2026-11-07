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▲2026年亞冠賽由高志綱執掌中華隊兵符，力拚隊史首度闖入冠軍賽。（圖／中職提供）

⚾2026亞冠賽中華隊賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合 11月7日 下午17：05 中華隊 vs味全龍（熱身賽） 11月8日 中午13：05 中華隊 vs中信兄弟（熱身賽） 11月12日 晚間18：00 中華隊 vs 日本隊 11月13日 中午11：00 中華隊 vs 澳洲隊 11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國隊 11月15日 中午11：00 季軍賽 11月15日 晚間18：00 冠軍賽

⚾中華隊vs味全龍基本資訊

▲亞冠賽中華隊將於今日展開首場公開熱身賽，由樂天桃猿左投林子崴扛先發。（圖／中職提供）

⚾亞冠賽賽事規則

▲2026年亞冠賽中華隊隊長為味全龍郭天信，這是他生涯第二度參與亞冠賽，預計扛起球隊中外野防線。（圖／中職提供）

⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？

⚾中華隊vs 味全龍戰局分析

▲亞冠賽中華隊將於今日展開公開熱身賽，總教練高志綱點名旅日野手陽柏翔，指出他腳程飛快，非常有破壞性。（圖／中職提供）

⚾亞冠賽中華隊陣容

⚾亞冠賽熱身賽要去哪看？

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽今（7）日開打，中華隊交手味全龍，推出樂天桃猿左投林子崴先發，預計投3局，後續將展開牛棚車輪戰，所有投手會在2場比賽中登板。這是中華隊集訓以來，首場公開熱身賽，也是赴日前最後2場比賽，總教練高志綱指出，最終28人名單將於熱身賽後公布。對戰組合：中華隊 vs 味全龍比賽時間：11月7日17：05比賽場地：新莊棒球場先發投手：林子崴 vs 未公布🟡林子崴本季出賽31場，拿下6勝2敗，防禦率2.08。今年林子崴與龍隊交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.12。根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。中華隊在11月1日展開集訓，期間曾與業餘霸主合庫進行熱身賽，今日展開赴日前的最後2場公開熱身賽，教練團將於明日賽後決定最終的28人名單。中華隊今日交手味全龍，推出樂天桃猿新生代左投林子崴先發，總教練高志綱指出，熱身賽扛先發的投手，高機率成為正賽先發潛在人選。今年是林子崴大放異彩的一年，開季從後援出發，季中轉任先發角色，整季出賽31，拿下6勝2敗、8次中繼成功、防禦率2.08的好成績。本屆中華隊選入不少多功能性的野手，董子恩與張仁瑋內、外兼修。陽柏翔、林泓弦、馬傑森可守二、遊，張士綸以二壘、三壘為主，教練團將視戰局情況調整守位，觀察選手備戰狀態。打線方面，高志綱並未提前透露，僅表示，會讓選手角色定位明確，藉由熱身賽好好發揮。投手15人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、鄭澔（統一獅）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李欣穎（台鋼雄鷹、外卡）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）捕手4人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、陳世嘉（台鋼雄鷹）、宋嘉翔（樂天桃猿）內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）外野手6人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、張皓崴（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）、何品室融（樂天桃猿）網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來體育台MOD：愛爾達體育2台