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NBA盃小組賽今（7）日賽事，近期勢如破竹的費城76人隊客場挑戰克里夫蘭騎士隊，比賽卻演變成一面倒的慘烈潰敗。76人兩大核心巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與恩比德（Joel Embiid）此役狀態低迷，兩人全場合計21投僅3中；反觀騎士隊在米契爾（Donovan Mitchell）與莫布利（Evan Mobley）聯手發威下多點開花，終場76人便以95：119遭到騎士血洗24分，吞下本賽季第2場敗仗，目前戰績8勝2負。本場比賽76人「豪華五巨頭」開局便全面當機，首節全隊攻防失序讓騎士轟下33分。最令人難以置信的是兩大支柱的斷崖式失常，當家中鋒恩比德出戰25分鐘手感全無，全場9次出手全數打鐵（三分球2投0中），僅靠罰球6罰全中拿下苦澀的6分與7籃板；老將詹姆斯同樣步履蹣跚，出戰32分鐘12投僅3中（三分球4投0中），僅斬獲8分7籃板3助攻，還發生全場最多的6次失誤，正負值為-8。半場打完76人落後8分時，費城隨隊記者紐貝克（Kyle Neubeck）便曾在社群無奈發文直言：「在恩比德和詹姆斯打得如此糟糕的情況下，76人半場竟然只落後8分，這簡直近乎奇蹟！」然而奇蹟並未在下半場延續，進入末節騎士一波流將領先擴大至20分以上，詹姆斯反擊上籃失手且接連發生持球失誤，總教練納斯（Nick Nurse）在終場前4分25秒只得換下主力提前繳械認輸，未能重演本季首次交手落後29分驚天大逆轉的劇本。整場比賽76人先發陣容中僅有小將展現亮點，菜鳥埃奇庫姆（VJ Edgecombe）在第二節隻手遮天8投6中、飆進3記三分球狂轟15分，全場高效率繳出19分、4抄截與3籃板；杰倫布朗（Jaylen Brown）苦撐出手19次命中9球貢獻全隊最高的20分、5籃板與5助攻，馬克西（Tyrese Maxey）則挹注17分與4助攻，但仍無法填補雙核熄火造成的巨大進攻黑洞。相較於76人的低迷，地主騎士隊打出極致團隊籃球，團隊狂抓56個籃板（包含14顆進攻籃板）徹底打爆費城禁區。米切爾轟下全場最高的23分外帶7籃板與8助攻，莫布利高效貢獻22分與6籃板，老將控衛哈登（James Harden）穩健挹注17分與6籃板，全隊共有6人得分上雙，用行雲流水的攻防徹底粉碎東區龍頭76人的連勝氣勢。